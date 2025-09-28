Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, η Ρόδος γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με ένα εντυπωσιακό εναέριο υπερθέαμα.

Χίλια drones φώτισαν τον ουρανό, σχηματίζοντας εικόνες που ανέδειξαν την ιστορία και τα σύμβολα του νησιού: από τον Κολοσσό και τα ελάφια μέχρι την Κοιλάδα των Πεταλούδων, τους Ιππότες και τον Ολυμπιονίκη Διαγόρα.

Η παράσταση κορυφώθηκε με τη λέξη «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – PHILOXENIA» και το μήνυμα «Rhodes: Where History Breathes, and Hospitality Shines», επιδιώκοντας να συνδυάσει μύθο, πολιτισμό και τουρισμό σε ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό αφήγημα.Ιδιαίτερη καινοτομία αποτέλεσε η χρήση πίδακων φωτός που συντονίστηκαν με την εναέρια χορογραφία, προσδίδοντας τρισδιάστατη διάσταση στο θέαμα.

Η Ρόδος βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, καθώς το show θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από την εκδήλωση βρίσκεται η ελληνική start-up DRNS, η οποία είχε απασχολήσει την επικαιρότητα τον περασμένο Μάιο με το drone show που συνόδευσε καμπάνια μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στην Αθήνα. Τότε είχαν εκφραστεί αντιδράσεις, ωστόσο αποδείχθηκε ότι όλες οι διαδικασίες είχαν τηρηθεί νόμιμα.

