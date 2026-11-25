Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε όταν ενημερώθηκε ότι το 3,5 ετών παιδί της είχε ξεχαστεί μέσα σε σχολικό λεωφορείο περιέγραψε η μητέρα του, Δέσποινα Παπασάβα, αναδεικνύοντας τις συνθήκες του περιστατικού και εκφράζοντας την αγωνία της για τους κινδύνους στους οποίους εκτέθηκε το παιδί.

Όπως τόνισε σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αν και οι υπεύθυνοι παραδέχονται πλέον το λάθος τους, μιλώντας για ανθρώπινο λάθος και αμέλεια, και ζητούν συγγνώμη, για την ίδια προέχει ότι το παιδί της είναι καλά και το να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο.

Το χρονικό της παραλαβής και πώς το παιδί βρέθηκε στον δρόμο

Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας, την ημέρα του περιστατικού η ίδια επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κύπρο για να συμμετάσχει σε συνέδριο, ενώ τη φροντίδα του παιδιού είχε αναλάβει ο πατέρας του (πρώην σύζυγός της), από το σπίτι του οποίου έγινε και η παραλαβή:

Το παιδί παραλήφθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί, τοποθετήθηκε στο ειδικό κάθισμα του σχολικού λεωφορείου και στη συνέχεια το όχημα παρέλαβε τους υπόλοιπους μαθητές με προορισμό το σχολείο. Κατά την αποβίβαση, όμως, το παιδί κοιμόταν και παρέμεινε στο εσωτερικό χωρίς να το αντιληφθεί κανείς.

Ο οδηγός αποχώρησε από το σχολείο και στάθμευσε το όχημα σε σημείο που, κατά τη μητέρα, απείχε περίπου 30 λεπτά. Όταν το παιδί ξύπνησε και είδε ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα, βγήκε μόνο του από το όχημα, το οποίο ήταν μεν κλειστό, αλλά ευτυχώς ξεκλείδωτο, καταλήγοντας σε κεντρικό δρόμο, όπου και εντοπίστηκε από έναν περαστικό.

Η οικογένεια ενημερώθηκε για το συμβάν αρχικά από την Αστυνομία και ακολούθως από το σχολείο.

«Δεν με νοιάζει η συγγνώμη τους, θέλω να μην επαναληφθεί»

Η κ. Παπασάβα εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για το γεγονός ότι κανείς δεν αναζήτησε το παιδί όταν δεν έφτασε στην τάξη του, δηλώνοντας: «Όταν το παιδάκι δεν είχε πάει στη θέση του στο σχολείο, κατέβηκαν τα άλλα, αυτό δεν πήγε. Δεν αναρωτήθηκε κανείς γιατί δεν πήγε, ούτε ο οδηγός αλλά ούτε και η δασκάλα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγωνία της για το τι θα είχε συμβεί εάν βρισκόταν ήδη στην Κύπρο, αλλά και στους άμεσους κινδύνους για τη ζωή του παιδιού: «Συζητάμε ότι μπορούσε να είχε πάθει ασφυξία, ότι μπορούσε να είχε πέσει σε θεμέλια στον κεντρικό δρόμο. Μόνο και μόνο κι από τον φόβο του μπορούσε να πάθει κάτι».

Όσο για τις αναφορές των υπευθύνων στη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο όχημα, αν ήταν δυόμισι ή τρεις ώρες, η μητέρα υπογράμμισε πως ακόμη και δέκα λεπτά αρκούν για να προκληθεί σοβαρός κίνδυνος, καταλήγοντας: «Με ενδιαφέρει ότι το παιδί μου είναι καλά. Αυτό με ενδιαφέρει. Ζήτησαν συγγνώμη, δεν με νοιάζει η συγγνώμη τους. Θέλω να μην επαναληφθεί. Εμένα ο Θεός μου το δώρισε το παιδί μου για δεύτερη φορά, θα γυρνούσα με μια φωτογραφία, αυτό με ενδιαφέρει, ότι το παιδί μου είναι καλά, να μην πάθει κανένα άλλο παιδάκι τίποτα».