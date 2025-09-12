Δικαστική τροπή παίρνει η υπόθεση με την υποβολή έγκλησης από τον 35χρονο εργαζόμενο, ο οποίος καταγγέλλει ότι άνδρας του Λιμενικού τον πάτησε στο στήθος και στον λαιμό, ενώ αστυνομικός τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2025 έξω από το λιμάνι της Ρόδου, με αφορμή τον κατάπλου του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», έλαβε βίαιη τροπή και έχει ήδη μετατραπεί σε υπόθεση της Δικαιοσύνης.

Ένας 35χρονος ημεδαπός, κάτοικος Ρόδου, υπέβαλε έγκληση μέσω των συνηγόρων του κ.κ. Κώστα Διακονή και Δήμου Μουτάφη, καταγγέλλοντας επικίνδυνη σωματική βλάβη που υπέστη από άνδρα του Λιμενικού με πολιτικά και από ένστολο αστυνομικό.

Όπως περιγράφει στην έγκλησή του, ο 35χρονος αποφάσισε αυθόρμητα να συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, χωρίς να έχει οργανωθεί ή προσυνεννοηθεί με άλλα άτομα.

Ενημερώθηκε μέσω διαδικτύου για την κινητοποίηση και, όπως εξηγεί, θεώρησε ότι ήταν ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσει έμπρακτα την αντίθεσή του στη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στη Γάζα.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να εισέλθει στον χώρο του λιμανιού ή να εμποδίσει την αποβίβαση των επιβατών.

Το μόνο που επεδίωκε, όπως επισημαίνει, ήταν να δώσει ειρηνικά το παρών στη διαμαρτυρία, η οποία αριθμούσε λιγότερα από δέκα άτομα – κυρίως νεαρές γυναίκες.

Πως συνέβησαν τα γεγονότα

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν ταχύτατα.

Ενώ ο διαδηλωτής βρισκόταν στον δρόμο έξω από το λιμάνι, δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από δύο άνδρες: έναν του Λιμενικού Σώματος με πολιτική περιβολή και έναν ένστολο αστυνομικό.

Ο πρώτος, όπως περιγράφεται, τον έπιασε από το χέρι και με απότομη κίνηση τον έριξε με δύναμη στο έδαφος, χωρίς εκείνος να έχει προβάλει καμία αντίσταση.

Το σοκαριστικό στοιχείο, ωστόσο, αφορά τη συνέχεια: ενώ ο διαδηλωτής βρισκόταν ήδη ακινητοποιημένος, ο άνδρας με τα πολιτικά, ταυτοποιημένος από τον ίδιο ως λιμενικός, γονάτισε επάνω του, πιέζοντας με τα γόνατά του τον θώρακα και τον λαιμό του για περίπου μισό λεπτό.

Η πίεση στο σημείο του «μήλου του Αδάμ», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της αναπνοής του και την αδυναμία ομιλίας, γεγονός που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ένας δεύτερος αστυνομικός με στολή φέρεται να τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας μώλωπες, ενώ συγκεντρωμένοι πολίτες φώναζαν να τον αφήσουν για να μην τον σκοτώσουν.

Στην έγκληση γίνεται ιδιαίτερη μνεία και στη συμπεριφορά των ΜΑΤ απέναντι σε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο. Όπως αναφέρεται, οι διμοιρίες που έφθασαν λίγο αργότερα έλαβαν εντολή να διαλύσουν τη μικρή ομάδα των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να απωθήσουν και να χτυπήσουν με τις ασπίδες τους κορίτσια που φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο 35χρονος δηλώνει ότι αντέδρασε βλέποντας τις κοπέλες να δέχονται βίαια λακτίσματα, γεγονός που, όπως τονίζει, οδήγησε τελικά και στην επίθεση εναντίον του.

Μετά τη σύλληψή του, ο διαδηλωτής καταγγέλλει ότι μεταφέρθηκε σε περιπολικό και οδηγήθηκε στα κρατητήρια, ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες του για αφόρητους πόνους στο στήθος και στον λαιμό, δεν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Ιατρικά έγγραφα που επικαλείται στην έγκληση αναφέρουν ότι υπέστη κάκωση αυχενικής μοίρας που απαίτησε τη χρήση κολάρου, εκχυμώσεις στο γόνατο και εκδορές. Η παράλειψη παροχής άμεσης ιατρικής φροντίδας, όπως επισημαίνει, συνιστά πρόσθετο δείγμα της απαξιωτικής και επικίνδυνης μεταχείρισης που υπέστη.

Φωτογραφικό υλικό και βίντεο

Η έγκληση συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό και βίντεο, κατατεθειμένα σε αποθηκευτικό μέσο USB, στα οποία, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, φαίνεται με απόλυτη σαφήνεια η επίθεση.

Το υλικό, που ήδη κυκλοφορεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον άνδρα με πολιτικά να γονατίζει στον λαιμό του διαδηλωτή, επαναφέροντας στη μνήμη εικόνες που θυμίζουν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ το 2020.

Ο 35χρονος προτείνει επίσης δύο μάρτυρες γυναίκες που ήταν παρούσες στο περιστατικό, ώστε να ενισχυθεί η απόδειξη των καταγγελιών του.

Με λευκό ποινικό μητρώο και σταθερή επαγγελματική πορεία στην πόλη της Ρόδου, ο εγκαλών ζητεί την ποινική δίωξη των δύο ανδρών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κάθε άλλο αδίκημα που μπορεί να προκύψει. Παράλληλα, δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, διεκδικώντας την ηθική του αποκατάσταση.

