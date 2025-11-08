Σε προανακριτικό στάδιο βρίσκεται υπόθεση διάρρηξης σε υπόγειο διαμέρισμα σε περιοχή της Ρόδου.

Το περιστατικό δηλώθηκε επισήμως την 6η Νοεμβρίου 2025 στις 11.20 από άνδρα 44 ετών Έλληνα, κάτοικο της περιοχής, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως ότι άγνωστος εκμεταλλεύθηκε ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα για να εισέλθει στον χώρο του το απόγευμα της 5ης Νοεμβρίου.

Η καταγγελία συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των αφαιρεθέντων αντικειμένων και αποτιμάται σε σημαντική οικονομική ζημιά για τον παθόντα.

Σύμφωνα με την κατάθεση, το συμβάν τοποθετείται στο χρονικό διάστημα από τις 18.30 έως τις 21.30 της 5ης Νοεμβρίου 2025.

Σε αυτό το τρίωρο ο δράστης φέρεται να εντόπισε ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα στο υπόγειο διαμέρισμα και να εισήλθε χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη παραβίασης.

Το γεγονός ότι ο χώρος είναι υπόγειος ενδέχεται να προσέφερε κάλυψη στην κίνηση του, μειώνοντας την πιθανότητα να γίνει αντιληπτός από περίοικους ή διερχόμενους.

Η είσοδος από μπαλκονόπορτα που δεν ήταν ασφαλισμένη δείχνει γνώση ευάλωτου σημείου και υποδηλώνει δράστη με εμπειρία σε ταχεία αναζήτηση αντικειμένων αξίας.

Ο άγνωστος κινήθηκε αρχικά στους κύριους χώρους του διαμερίσματος, όπου άνοιξε ντουλάπι και ερεύνησε συρτάρια, πριν περάσει σε δωμάτια με πιο προσωπικά αντικείμενα.

Η μεθοδικότητα που περιγράφεται από τον παθόντα παραπέμπει σε ενέργεια σύντομης διάρκειας με ξεκάθαρη στόχευση.

Από το ντουλάπι αφαιρέθηκαν κοσμήματα και ρολόγια αξίας που ο παθών υπολογίζει συνολικά σε περίπου 2.500 ευρώ.

Ανάμεσα στα αφαιρεθέντα περιλαμβάνονται ένα άσπρο κεραμικό ρολόι, ένα ανδρικό ρολόι μάρκας Ferrari, μια χρυσή ανδρική βέρα, ένα χρυσό δαχτυλίδι με μαύρη πέτρα και διαμάντι, ένα ζευγάρι χρυσά μανικετόκουμπα, ένα χρυσό γυναικείο μονόπετρο δαχτυλίδι, ένα ρολόι smartwatch μάρκας Huawei GT Pro 2, ένα δαχτυλίδι λευκόχρυσο με καρδιά, ένα ζευγάρι λευκόχρυσα σκουλαρίκια, μια ασημένια ανδρική χειροπέδα, ένα κολιέ μάρκας Swarovski, ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια και διάφορα ακόμη κοσμήματα.

Η παρουσία συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων και πολύτιμων μετάλλων αυξάνει την πιθανότητα μεταπώλησης σε δίκτυα μικροδιακίνησης, κάτι που δυσχεραίνει τον εντοπισμό χωρίς άμεση ιχνηλάτηση.

Μετά την έρευνα στους κύριους χώρους, ο δράστης εισήλθε στο παιδικό δωμάτιο και αφαίρεσε κουμπαρά που περιείχε 20 ευρώ.

Η κίνηση αυτή, αν και μικρής οικονομικής σημασίας, επιβαρύνει το ανθρωπογεωγραφικό αποτύπωμα του συμβάντος, καθώς υποδηλώνει ότι ο δράστης κινήθηκε χωρίς δισταγμό ακόμη και σε χώρο που συνδέεται με παιδί, επιλέγοντας να αφαιρέσει κάθε εύκολο διαθέσιμο ποσό.

