Η υπόθεση ενός 64χρονου κατοίκου Ρόδου, γνωστού στις αρχές για παρόμοια αδικήματα, περνά στη Δικαιοσύνη ύστερα από ταχεία επέμβαση αστυνομικών και ομολογία του ίδιου για δύο κλοπές από σταθμευμένα οχήματα μέσα σε τρεις ημέρες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αποστέλλεται αρμοδίως για άσκηση ποινικής δίωξης για κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ενώ μέρος των κλοπιμαίων έχει ήδη επιστραφεί στον παθόντα.

Η αρχική κλήση και η άμεση επέμβαση

Το μεσημέρι της 20ής Αυγούστου 2025, το Κέντρο Άμεσης Δράσης (100) ενημέρωσε την τοπική υπηρεσία για κλοπή από Ι.Χ. σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην οδό Ηλία Βενέζη, όπου βρίσκεται και κατάστημα «Praktiker».

Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και συνάντησαν τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος ανέφερε ότι γύρω στις 15:00 στάθμευσε το Ι.Χ.Ε. του και, επιστρέφοντας στις 15:30, διαπίστωσε πως άγνωστος είχε εισέλθει στην καμπίνα, είχε ερευνήσει τον χώρο και είχε αφαιρέσει από αποθηκευτικό σημείο το ποσό των 1.200 ευρώ.

Ο παθών σημείωσε ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο τη στιγμή του περιστατικού.

Ο εντοπισμός του υπόπτου και ο έλεγχος

Μετά από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν επί της οδού Σεφέρη έναν 64χρονο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας είναι σεσημασμένος για συναφή αδικήματα.

Κατά τη σωματική έρευνα βρέθηκαν στη δεξιά τσέπη του παντελονιού του 760 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας Xiaomi Redmi, ενώ στην αριστερή τσέπη εντοπίστηκαν τέσσερα κατσαβίδια και δύο φακοί. Όλα κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Η ομολογία και η σύλληψη

Στην επιτόπια εξέτασή του, ο 64χρονος παραδέχθηκε την πράξη και περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο δράσης του.

Μεταφέρθηκε στην υπηρεσία, όπου και συνελήφθη. Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό που συνδεόταν με την υπόθεση αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Η σύνδεση με δεύτερη κλοπή στην Ορφανίδου

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας, με παρόμοιο modus operandi, είχε αφαιρέσει νωρίτερα, στο διάστημα από τις 06:45 έως τις 11:00 της 18ης Αυγούστου 2025, το ποσό των 100 ευρώ από τσάντα μέσα σε άλλο σταθμευμένο όχημα στην οδό Ορφανίδου.

Κρίσιμη για τη στοιχειοθέτηση της πράξης θεωρείται η ύπαρξη βιντεοληπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα παρακείμενου καταστήματος, το οποίο συνυποβάλλεται στη δικογραφία.

Τα ευρήματα ως ενδείξεις προπαρασκευής

Η κατοχή εργαλείων (πολλαπλά κατσαβίδια) και φακών, σε συνδυασμό με την παραδοχή του υπόπτου, περιγράφεται στη δικογραφία ως ένδειξη οργανωμένου και επαναλαμβανόμενου τρόπου δράσης σε σταθμευμένα οχήματα, με έρευνα της καμπίνας και στόχευση σε μετρητά ή μικροαντικείμενα.

Τα κατασχεθέντα, τηλέφωνο και μετρητά, καταγράφονται αναλυτικά και αποστέλλονται ως πειστήρια.

Επισημαίνεται ότι ο συλληφθείς αποδέχθηκε, απολογούμενος, και τις δύο πράξεις που του αποδίδονται.

