Σκηνές που θύμιζαν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (22/10) σε ξενοδοχείο διαμονής στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Ρόδου – Καλλιθέας, όπου διέμεναν δύο άνδρες.

Αφού αρχικά διαφώνησαν μεταξύ τους, ακολούθησς μια αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια οικιακής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Ο ένας εντοπίστηκε πεσμένος στο δάπεδο ημιυπόγειου χώρου μέσα σε λίμνη αίματος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος ταμπουρώθηκε στο δωμάτιό του μέχρι την άμεση επέμβαση της ΟΠΚΕ.

Και οι δύο συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Το χρονικό της άγριας συμπλοκής

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τελούσαν υπό την επήρεια μέθης. Η λογομαχία κλιμακώθηκε ταχύτατα με τους δύο άνδρες να τραβούν μαχαίρια οικιακής χρήσης και να επιτίθενται, προκαλώντας τραύματα ο ένας στον άλλον.

Αμέσως μετά την αιματηρή σύγκρουση:

Ο ένας εκ των δύο τράπηκε σε φυγή και κλειδώθηκε στο δωμάτιό του.

Ο δεύτερος κατέρρευσε στον ημιυπόγειο διάδρομο του κτηρίου και βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Η επέμβαση της ΟΠΚΕ και η διακομιδή στο νοσοκομείο

Πρώτοι στον τόπο του συμβάντος έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Οι αστυνομικοί ενήργησαν άμεσα, παραβίασαν την αντίσταση του άνδρα που είχε ταμπουρωθεί στο δωμάτιο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον βαρύτερα τραυματισμένο άνδρα από τον ημιυπόγειο χώρο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, υπεβλήθη σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και αφού έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, οδηγήθηκε επίσης στην αστυνομική υπηρεσία συνοδεία περιπολικού.

Η αυτοψία της εγκληματολογικής και τα ευρήματα

Στο σημείο διενεργήθηκε ενδελεχής αυτοψία από κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ρόδου σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ, επιβεβαιώνοντας ότι η συμπλοκή εξελίχθηκε σε πολλαπλά σημεία του κτηρίου.

Τα κρίσιμα πειστήρια που εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και αποστέλλονται για εργαστηριακή ανάλυση περιλαμβάνουν:

Μία πριονωτή λάμα με καστανέρυθρες κηλίδες, πιθανόν αίματος, η οποία βρέθηκε στη γωνία του τοίχου στον ημιυπόγειο χώρο, δίπλα σε μεγάλη κηλίδα αίματος.

Μία χειρολαβή μαχαιριού χωρίς λάμα , η οποία εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιο του δράστη που είχε διαφύγει. Το αντικείμενο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν ταυτοποιείται με τη σπασμένη πριονωτή λάμα.

Ένα μαχαίρι οικιακής χρήσης με ίχνη αίματος, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο περβάζι της εισόδου του άλλου δωματίου.

Ρουχισμός και υφάσματα: Ένα ανδρικό φούτερ ανοιχτού καφέ χρώματος με κηλίδες αίματος στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα, καθώς και μία μπλε πετσέτα με αντίστοιχα ίχνη που περισυνελέγη από τον διάδρομο ανάμεσα στα δύο δωμάτια.

Και οι δύο άνδρες κρατούνται και οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον προσδιορισμό του ακριβούς ρόλου και της ποινικής ευθύνης του καθενός.