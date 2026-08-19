Έντονη ανησυχία προκλήθηκε στη Ρόδο το πρωί της Τετάρτης 18 Αυγούστου, καθώς ακούστηκαν δύο εκκωφαντικοί ήχοι που προσομοίαζαν σε εκρήξεις.

Λίγο πριν τις 09:00, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού άκουσαν δύο βροντερούς ήχους που έσεισαν το έδαφος. Το φαινόμενο ήταν το ίδιο σε όλα τα σημεία του νησιού ακόμη και σε εκείνα κοντά στην θάλασσα όπου βρίσκονται τουριστικές μονάδες.

Η υπόθεση ερευνάται καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία για το θέμα.

Πηγή: Dimokratiki.gr