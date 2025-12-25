Στιγμές πανικού επικράτησαν το απόγευμα της Τετάρτης 24/12, στη Λίνδο, όταν μια οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της ενώ κατευθυνόταν κατηφορικά προς την κεντρική πλατεία της πόλης της Ρόδου.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προκάλεσε ζημιές σε πολλά σταθμευμένα οχήματα.

Σε βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής, φαίνονται οι εκτεταμένες ζημιές στα παρακείμενα οχήματα.

Η οδηγός, που παγιδεύτηκε μέσα στο όχημά της, χρειάστηκε την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Πηγή: Η Ροδιακή