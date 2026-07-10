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Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του μόλις 10 μηνών βρέφους από τη Ρόδο, που έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις σοβαρές επιπλοκές που του προκάλεσε ο πνιγμός από την τροφή του και να κρατηθεί στη ζωή.
Το χρονικό του ατυχήματος και οι πρώτες βοήθειες στη Ρόδο
Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης 09 Ιουλίου, όταν το παιδί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, υπέστη πνιγμονή την ώρα που έτρωγε.
Οι γονείς του, έντρομοι, το μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου σήμανε αμέσως συναγερμός στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Οι γιατροί της Ρόδου έδρασαν κατάφεραν να εντοπίσουν και να αφαιρέσουν το ξένο σώμα που είχε φράξει τον αεραγωγό του μωρού, προχώρησαν σε ανάνηψη και κατάφεραν να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή.
Ωστόσο, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την αφαίρεση του αντικειμένου αποδείχθηκε μοιραίο. Η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτη και εξαιρετικά βαριά ζημιά στον οργανισμό του 10μηνών βρέφους.
Η αεροδιακομιδή στην Αθήνα
Βλέποντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για εξειδικευμένη παιδιατρική εντατική νοσηλεία, οι γιατροί έκριναν ότι το βρέφος έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας με αεροδιακομιδή.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της Ρόδου και της Αθήνας, το μωρό δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή και κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα.