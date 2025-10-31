Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του τρίχρονου κοριτσιού από τη Ρόδο, το οποίο έπεσε σε πισίνα και έδινε μάχη για τη ζωή του τις τελευταίες 12 ημέρες.

Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, στο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί, μετά τη νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης. Η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ είχε γίνει με αεροδιακομιδή από το Νοσοκομείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ είχαν ενημερώσει την οικογένεια ότι η εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί το παιδί ήταν «βαριά και μη αναστρέψιμη». Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα.

Η Ματίλντα, είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στις 14 Οκτωβρίου μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.