Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο 4 Ιουλίου. Άνδρας, 47 ετών, ξυλοκόπησε και εξύβρισε την 42χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, όσο εκείνη βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων με τον νυν σύντροφό της.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στον δράστη λίγες ώρες μετά το περιστατικό και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για κλοπή.

Πέρα από την 42χρονη, μήνυση υπέβαλε και ο 48χρονος σύντροφός της, ο οποίος ήταν παρών στο βίαιο περιστατικό.

Το χρονικό της επίθεσης

Το Σάββατο, κατά τις 23:00 το βράδυ, η 42χρονη βρισκόταν μαζί με τον νυν σύντροφό της εντός οχήματος ιδιοκτησίας του εν διαστάσει συζύγου της, σταθμευμένου σε χώρο πρατηρίου καυσίμων.

Στο σημείο έφτασε ο 47χρονος δράστης και φέρεται να άνοιξε την πόρτα του οδηγού, όπου καθόταν η γυναίκα, χτυπώντας την με γροθιά στο αριστερό μάγουλο.

Δεν σταμάτησε εκεί, αφού στη συνέχεια άρπαξε από το όχημα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου καθώς και το πορτοφόλι του 48χρονου, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό περίπου 900 ευρώ, την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης, καθώς και μια τραπεζική του κάρτα.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της μετά την γροθιά, φέρεται να τράβηξε τη 42χρονη από το χέρι, επιχειρώντας να τη βγάλει έξω από το όχημα, και να τη χτύπησε εκ νέου με γροθιά στο ίδιο σημείο του προσώπου.

Πέρα από τη σωματική βία που της άσκησε, την εξύβρισε με φράσεις που προσέβαλαν την γενετήσια αξιοπρέπεια της γυναίκας. Μετά την σφοδρή επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή με το όχημα, στο οποίο βρήκε την εν διαστάσει σύζυγό του στο πρατήριο καυσίμων.

Σημειώνεται πως μέσα στο όχημα, βρίσκονταν το κινητό της γυναίκας, το πορτοφόλι της με την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης και το χρηματικό ποσό περίπου 500 ευρώ, καθώς και το ζώο συντροφιάς της, ένας σκύλος ιδιοκτησίας της.

Την παρακολουθούσε και είχε βάλει σύστημα GPS στο όχημα της

Σύμφωνα με την κατάθεση της 42χρονης, ο εν διαστάσει σύζυγός της την παρακολουθεί το τελευταίο διάστημα, γεγονός που της προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Η γυναίκα ανέφερε ότι περίπου πριν από μια εβδομάδα υπήρξε και άλλο περιστατικό παρακολούθησης.

Ακόμη, η ίδια υποστήριξε πως ο 47χρονος δράστης έχει τοποθετήσει στο αυτοκίνητο σύστημα γεωεντοπισμού, προκειμένου να μπορεί να δει πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή.

Η 42χρονη υπέβαλε μήνυση σε βάρος του δράστη για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για κλοπή. Μήνυση για κλοπή υπέβαλε και ο 48χρονος σύντροφός της, από τον οποίο αφαιρέθηκαν το πορτοφόλι και τα προσωπικά του έγγραφα.

Αφού, λοιπόν, ο εν διαστάσει σύζυγος του θύματος συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, η οποία θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή του.

Πηγή: Dimokratiki