Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 22/6 στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν επιβατικό αεροσκάφος της TUI fly Netherlands προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση λόγω ένδειξης τεχνικού προβλήματος.

Πρόκειται για την πτήση TFL191 (OR191), η οποία είχε απογειωθεί από τη Μομπάσα της Κένυας με προορισμό το Άμστερνταμ και εκτελούνταν με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι είχε εμφανιστεί ένδειξη μηχανικής δυσλειτουργίας και υπέβαλε αίτημα για άμεση προσγείωση στη Ρόδο. Μετά την ασφαλή προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε στον διάδρομο, οι κινητήρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ρυμούλκηση σε ειδικά καθορισμένο χώρο του αεροδρομίου.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν προληπτικά τρία πυροσβεστικά οχήματα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας για τη διαχείριση περιστατικών έκτακτης προσγείωσης.