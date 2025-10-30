Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μία υπόθεση αιμομιξίας που είχε συγκλονίσει τη Ρόδο επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Ρόδου, επέβαλε την επιεική ποινή της επίπληξης για δυο ανήλικους, έναν 16χρονο και την 15χρονη αδελφή του.

Παρόλο που κρίθηκαν ένοχοι για την πράξη αιμομιξίας, το δικαστήριο αναγνωρίζοντας την άγνοια, την ανωριμότητα και την έλλειψη καθοδήγησης, δεν κράτησε αυστηρή στάση.

Η απόφαση δεν αντιμετώπισε τα παιδιά ως εγκληματίες, αλλά ως θύματα ενός συστήματος που απέτυχε να τα προστατεύσει.

Η αποκάλυψη της οικογενειακής τραγωδίας

Η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη του 2021, όταν οι γονείς μιας πολύτεκνης οικογένειας αντιλήφθηκαν πως η 15χρονη κόρη τους ήταν έγκυος. Το τεστ εγκυμοσύνης ήταν θετικό και, μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, αποκαλύφθηκε πως βρισκόταν ήδη στον έβδομο μήνα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο ίδρυμα «Μητέρα» στην Αθήνα, όπου γέννησε με ασφάλεια ένα κοριτσάκι. Η έρευνα για τον πατέρα του παιδιού αποκάλυψε σταδιακά το απαγορευμένο και τραγικό μυστικό: ο πατέρας ήταν ο 16χρονος αδελφός της.

Οι μαρτυρίες και οι σκιές πίσω από τη σιωπή

Οι καταθέσεις συγγενών αποκάλυψαν ένα περιβάλλον απομόνωσης, έλλειψης επικοινωνίας και παιδείας.

Αρχικά, η 15χρονη ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του παιδιού της ήταν ένας αλλοδαπός εργάτης, όμως αργότερα παραδέχτηκε με δάκρυα ότι επρόκειτο για τον αδελφό της, έπειτα από μια νύχτα σε πάρτι, υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 16χρονος δήλωσε πως δεν είχε επίγνωση των πράξεών του και πως θυμάται ελάχιστα από εκείνη τη νύχτα. «Δεν ήθελα να συμβεί, δεν ήξερα τι έκανα», φέρεται να είπε.

Οι ειδικοί που εξέτασαν τα δύο παιδιά μίλησαν για συναισθηματική ανωριμότητα, έλλειψη καθοδήγησης και πλήρη άγνοια των ορίων.

Ένα δικαστήριο με ανθρώπινο πρόσωπο

Το δικαστήριο, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσης, αποφάσισε να επιβάλει επίπληξη και να συνοδεύσει την απόφαση με κοινωνική παρακολούθηση και ψυχολογική υποστήριξη.

Η δικαστική κρίση δεν είχε τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά παιδαγωγικό.

«Η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τα παιδιά», ανέφερε στην απόφασή του το Δικαστήριο, «αλλά μια κοινωνία που δεν τα δίδαξε, δεν τα προστάτευσε και δεν τα στήριξε».

