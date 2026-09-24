Ένα ασυνήθιστο και τραγελαφικό περιστατικό διάρρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Ρόδο, με τον δράστη να φεύγει τελικά έχοντας αποσπάσει χρήματα, αλλά να αφήνει πίσω του ένα μάλλον απρόσμενο «τεκμήριο»: το σάντουιτς που κρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εισβολής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ένας άνδρας προσέγγισε τη βιτρίνα καταστήματος και επιχείρησε να σπάσει την τζαμαρία, ασκώντας δύναμη με τα χέρια του.

Όπως καταγράφεται από την κάμερα ασφαλείας, χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες μέχρι να καταφέρει τελικά να διαλύσει το τζάμι. Παρά τα θραύσματα που έπεσαν πάνω του, δεν σταμάτησε, και κατάφερε να περάσει στο εσωτερικό του καταστήματος.

Η στιγμή που σπάει τη τζαμαρία:

Αμέσως κατευθύνθηκε προς την ταμειακή μηχανή. Στο ένα χέρι κρατούσε το σάντουιτς, ενώ με το άλλο προσπαθούσε να ανοίξει το συρτάρι της ταμειακής. Παρότι αυτό ήταν ξεκλείδωτο, χρειάστηκε αρκετές προσπάθειες μέχρι να το ανοίξει.

Ο δράστης κατάφερε τελικά να πάρει τόσο τα χαρτονομίσματα, όσο και τα κέρματα. Κατά την έξοδό του, όμως, φαίνεται πως βιάστηκε και έκανε λάθος στην επιλογή της λείας του: πήρε μαζί του τα κέρματα και το σάντουιτς, αφήνοντας πίσω τα χαρτονομίσματα.

Το περιστατικό είχε και συνέχεια. Λίγο αργότερα, οι κάμερες τον κατέγραψαν να κάθεται έξω από το κατάστημα και να ανάβει ένα τσιγάρο. Μετά από λίγο φαίνεται να αντιλαμβάνεται την παράλειψή του και επιστρέφει στο κατάστημα.

Αυτή τη φορά εντοπίζει τα χαρτονομίσματα που είχε αφήσει πίσω, τα παίρνει και τα μετρά προσεκτικά, ένα προς ένα. Αφού συγκέντρωσε πλέον ολόκληρη τη λεία του, απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ωστόσο, μέσα στη βιασύνη του δεν πήρε μαζί του τα πάντα. Δίπλα στην ταμειακή μηχανή έμεινε το σάντουιτς που είχε κρατήσει στο χέρι του σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της διάρρηξης.

Το βίντεο είναι από την ιστοσελίδα Κ.Τ. στο Facebook