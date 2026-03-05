Στη Δικαιοσύνη θα παραπεμφθεί 41χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατάφερε να εξαπατήσει 78χρονη, αφαιρώντας από την ηλικιωμένη χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Το περιστατικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη rodiaki, συνέβη το Σάββατο (28/2) περίπου στις 4 το απόγευμα, οπότε και ο 41χρονος επικοινώνησε με την 78χρονη δηλώνοντάς της πως είναι υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και αφού της είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι της, την έπεισε να βγάλει έξω τα χρήματα που είχε σε μετρητά. Η 78χρονη πράγματι πήρε τις 3000 ευρώ που διέθετε, και της τοποθέτησε όπως της είχε πει ο 41χρονος.

Εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. η υπόθεση – Παραδέχτηκε την πράξη του

Όπως ήταν φυσικό, μετά από λίγο τα χρήματα έκαναν «φτερά» και όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε τι συνέβη και ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, αστυνομικοί της οποίας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Ο 41χρονος προσήχθη στις Αρχές, όπου σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχτηκε την πράξη του. Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη, ενώ δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.

Πηγή: rodiaki