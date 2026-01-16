Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο χτύπημα της Αστυνομίας, αλλά για το αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας που αποτύπωσε βήμα βήμα τη λειτουργία ενός οργανωμένου σχήματος καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης στη Ρόδο, από την υδροπονική καλλιέργεια τύπου SKUNK, μέχρι και τη λιανική πώληση.

Η έρευνα στηρίχθηκε σε διακριτική παρακολούθηση, διασταύρωση στοιχείων και αξιοποίηση φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, με στόχο όχι μόνο τις κατασχέσεις, αλλά τη χαρτογράφηση ρόλων, κινήσεων και συναλλαγών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 60, 43, 32 και 27 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και πέμπτος, 36 ετών, που δεν συνελήφθη. Εις βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών, με τις απολογίες να έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 60χρονος φέρεται ως ο κεντρικός συντονιστής: διαχειριζόταν τα κέρδη, καθόριζε την τιμή πώλησης και είχε τον έλεγχο της διακίνησης. Ο 27χρονος εμφανίζεται ως το βασικό πρόσωπο της λιανικής, με ρόλο στις μεταφορές, τις εισπράξεις και τη διάθεση των ποσοτήτων στην αγορά. Ο 43χρονος φέρεται να είχε διαθέσει τον χώρο και να είχε την ευθύνη της καλλιέργειας και αποθήκευσης, ενώ ο 32χρονος παρείχε υποστήριξη στη φύλαξη, τη διακίνηση και την καλλιέργεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι αναλυτικά καταγεγραμμένες συναλλαγές του 27χρονου, από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2025, σε διαφορετικά σημεία του νησιού, με κωδικοποιημένη επικοινωνία και επαναλαμβανόμενες πωλήσεις μικρών ποσοτήτων. Η εικόνα που σχηματίζεται δεν παραπέμπει σε περιστασιακή δράση, αλλά σε σταθερή λιανική διακίνηση.

Παράλληλα, καταγράφονται πράξεις προμήθειας: μία εξωτερική, με αγορά ενός κιλού κάνναβης έναντι 3.000 ευρώ, και μία εσωτερική, που συνδέει τη λιανική διακίνηση με ποσότητες προερχόμενες από τον χώρο καλλιέργειας.

Οι αυτόφωρες συλλήψεις της 14ης Ιανουαρίου, αποκάλυψαν το υλικό αποτύπωμα της υπόθεσης: 41 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,90 μ., περισσότερα από 3,3 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μικρότερες ποσότητες σε οικίες, χρηματικό ποσό, εξοπλισμό υδροπονικής καλλιέργειας, ζυγαριές, συσκευασίες και δύο οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά.

Το σύνολο των ευρημάτων, σύμφωνα με τις Αρχές, «δένει» τους ρόλους με τη λειτουργία του σχήματος και αποτυπώνει μια οργανωμένη αλυσίδα, με διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, που κάλυπτε όλα τα στάδια: παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση στην αγορά της Ρόδου.