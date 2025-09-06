Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, εξιχνιάζοντας την δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, με το πρόσχημα επικείμενης ηλεκτρολογικής βλάβης.

Η σπείρα, με πρωτοφανή μεθοδικότητα και θράσος, εκμεταλλευόταν τον φόβο των θυμάτων, πείθοντάς τα να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή, ώστε να «προστατευτούν» από… υποτιθέμενες εκρήξεις και πυρκαγιές.

Το κόλπο: «Έκρηξη στο δίκτυο» – Πώς δρούσαν οι απατεώνες

Το βασικό σενάριο περιελάμβανε τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες, από άνδρα που παρουσιαζόταν ως υπάλληλος της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΔΗΕ.

Με εκφοβιστικές φράσεις όπως «θα γίνει έκρηξη», «το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο» ή «κινδυνεύετε από πυρκαγιά», τα θύματα έμπαιναν σε κατάσταση πανικού.

Ο «υπάλληλος» τους ζητούσε να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά σε λεκάνες – συχνά τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο – και να τα αφήσουν σε σημεία όπως το μπαλκόνι ή την αυλή τους, ώστε να «προστατευτούν» από τις συνέπειες της βλάβης.

Συνεργοί του τα παραλάμβαναν άμεσα και εξαφανίζονταν.

Έξι υποθέσεις σε δύο ημέρες – Χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή

Η αστυνομία εξιχνίασε έξι περιπτώσεις, τρεις τετελεσμένες και τρεις σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Σε μία μόνο περίπτωση, οι δράστες απέσπασαν 6.700 δολάρια, 600 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 5.250 δολαρίων.

Σε άλλη περίπτωση, αφαίρεσαν τραπεζικές κάρτες και προχώρησαν σε αναλήψεις ύψους 6.400 ευρώ.

Ο ρόλος του «αρχηγού» και η δράση των συνεργών

Η οργάνωση φέρεται να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη.

Το «αρχηγικό» πρόσωπο, που παραμένει άγνωστο, διαχειριζόταν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα θύματα και συντόνιζε τη δράση εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας πολλαπλές τηλεφωνικές συνδέσεις.

Ο 19χρονος που συνελήφθη στην περιοχή Κοσκινού, αναγνωρίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό και από αυτόπτες μάρτυρες.

Ομολόγησε μερική συμμετοχή σε τρεις υποθέσεις και φέρεται να κατονομάζει ως συνεργό του έναν 27χρονο, ο οποίος διαφεύγει.

Η σύλληψη και η δικαστική πορεία

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή παρουσία της δικηγόρου του κας Πολυξένης Χατζηγιάννη και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Την υπεράσπισή του ανέλαβε και ο δικηγόρος κ. Στέλιος Αλεξανδρής.

Στην κατοχή του βρέθηκε λευκό αγροτικό όχημα Toyota, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί σε δύο από τις υποθέσεις.

Εις βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για:

-διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση,

-απάτη και απάτη με υπολογιστή,

-σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται – Εν αναμονή συλλήψεων

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου συνεργού, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του μυστηριώδους «αρχηγού» που φέρεται να καθοδηγεί τη δράση της σπείρας από περιοχή εκτός Ρόδου.