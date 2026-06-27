Κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στη Ρόδο, έπειτα από τον εντοπισμό ενός πλήρως εξοπλισμένου και οργανωμένου εργαστηρίου εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστρανομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Οι αρχές αξιοποιώντας πληροφορίες προχώρησαν σε στοχευμένη έφοδο σε αγροικία που βρίσκεται σε χωριό του νησιού, όπου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ένας 43χρονος ημεδαπός.

Τα ευρήματα και οι κατασχέσεις

Κατά την έρευνα στους χώρους της αγροικίας, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, πάνω από 7,4 κιλά κάνναβης, 17 δενδρύλλια κάνναβης, πλήρης, εξειδικευμένος εξοπλισμός εσωτερικής καλλιέργειας και επεξεργασίας των φυτών, Ζυγαριές ακριβείας και μεγάλος αριθμός σπόρων κάνναβης, καθώς και όπλα.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για καλλιέργεια, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για οπλοκατοχή, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.