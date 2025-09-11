Η αστυνομία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κατάφερε να εξιχνιάσει υπόθεση κλοπής χρημάτων από ιδιωτικό ιατρείο στη Ρόδο, με τη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 67 και 62 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι δράστες, κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2025, επισκέφθηκαν επανειλημμένα το ιατρείο ως δήθεν ασθενείς, εκμεταλλευόμενοι την απασχόληση του προσωπικού, και αφαίρεσαν σταδιακά σημαντικό χρηματικό ποσό.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε προσημείωση χρημάτων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε σημείο του γραφείου του ιατρείου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, μετά από την τελευταία επίσκεψη του ζευγαριού, βρέθηκαν τα προσημειωμένα χρήματα στην κατοχή τους.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία τους, κατασχέθηκαν 1.300 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για την περαιτέρω δικαστική τους διαδικασία.