Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου 23/8, για φωτιά που έχει σημειωθεί στην περιοχή Αμπέλια της ΚΑΙΡ στη Ρόδο.

Όπως δημοσίευσε η dimokratiki.gr, στον τόπο του συμβάντος έχουν σπεύσει περισσότερα από δέκα οχήματα της υπηρεσίας με το ανάλογο προσωπικό. Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζει ο διοικητής της Πυροσβεστικής κ. Ν Αράπης. Επιχειρούν δυνάμεις της 11ης ΕΜΟΔΕ και εθελεοντές.

Η εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης είναι σε πολύ καλό σημείο και είναι θέμα χρόνου η οριοθέτηση της φωτιάς.

Ρίψεις νερού γίνονται και από πυροσβεστικό αεροσκάφος.