Μία υπόθεση που ξεκίνησε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος μάρκας Peugeot 208, εξελίσσεται σε σκάνδαλο με διαστάσεις που συγκλονίζουν τη Ρόδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία νεαρή Ροδίτισσα με θεαματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών.

Η βασική κατηγορούμενη είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια εικόνα εντυπωσιακής και κοσμοπολίτικης προσωπικότητας στα social media.

Οι φωτογραφίες της με λαμπερά στιγμιότυπα την είχαν αναδείξει σε τοπική influencer. Ωστόσο, πίσω από τα φίλτρα και την ψηφιακή λάμψη φαίνεται πως κρυβόταν μία άλλη πραγματικότητα.

Η αναζήτηση του αυτοκινήτου αποκάλυψε τα ναρκωτικά

Μια απλή καταγγελία υπεξαίρεσης αυτοκινήτου έμελλε να εξελιχθεί σε μια ιστορία με έντονο αστυνομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Το πρωί της Παρασκευής 12/9, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασαν σε συγκεκριμένη περιοχή, όπου τους περίμενε εκπρόσωπος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Το όχημα, ένα Peugeot 208 είχε δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν στα τέλη Αυγούστου, όταν η μισθώτρια δεν το επέστρεψε ποτέ, ούτε κατέβαλε τα συμφωνηθέντα μισθώματα.

Το GPS της εταιρείας το είχε εντοπίσει σταθμευμένο σε δρόμο της πόλης και, με τη χρήση αντικλειδιού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο.

Αυτό που αντίκρισαν στο εσωτερικό του ξεπερνούσε κατά πολύ τις προσδοκίες τους: δύο σακουλάκια με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας εκ των οποίων οι τρεις σε λειτουργία και 100 ευρώ σε μετρητά. Το «αθώο» περιστατικό με το όχημα μετατρεπόταν πια σε μια πιο σοβαρή υπόθεση.

Όπως δημοσίευσε η dimokratiki.gr, η υπόθεση πήρε νέα τροπή την Παρασκευή, 12/9, όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες.

Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω, ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.

Από την υπεξαίρεση στην ανακάλυψη

Όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Η έκπληξη των αστυνομικών

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα που σόκαραν: δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

Τι είναι η ροζ κοκαΐνη

Η λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη» ή αλλιώς «tucibi» (2C-B), είναι ένα ναρκωτικό που έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια σε κλαμπ και πάρτι, κυρίως στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Παρά το όνομα, δεν πρόκειται για καθαρή κοκαΐνη βαμμένη σε ροζ χρώμα, αλλά για ένα μείγμα που συνήθως περιέχει συνθετικές ψυχεδελικές ουσίες της οικογένειας 2C, μαζί με κοκαΐνη, MDMA, κεταμίνη και καφεΐνη.

Η διαφορετική σύστασή του είναι και ο λόγος που έχει αποκτήσει «εμπορική ταυτότητα» στην πιάτσα, διαφημιζόμενο ως πιο «μοδάτο» και ισχυρό διεγερτικό.

Η δράση του θεωρείται πιο έντονη από την απλή κοκαΐνη, καθώς συνδυάζει ευφορικά και παραισθησιογόνα αποτελέσματα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο, αφού οι χρήστες δεν γνωρίζουν την ακριβή δοσολογία ή τα συστατικά που περιέχονται κάθε φορά.

Στην παράνομη αγορά πωλείται σε πολύ υψηλότερη τιμή από την κλασική κοκαΐνη: το γραμμάριο κοστολογείται περίπου στα 150 ευρώ, όταν η «λευκή» κοκαΐνη κυμαίνεται από 60 έως 80 ευρώ. Αυτός ο διπλάσιος σχεδόν τιμοκατάλογος έχει μετατρέψει τη «ροζ κοκαΐνη» σε είδος πολυτελείας για συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα, αλλά και σε εξαιρετικά προσοδοφόρο προϊόν για τα κυκλώματα διακίνησης.

Η απολογία της νεαρής influencer έχει οριστεί για τη Δευτέρα, με τις Αρχές να εξετάζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα.