Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Ρόδου όταν εθεάθη άνδρας να είναι γυμνός στη μέση του δρόμου. Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου, στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου.

Σύμφωνα με βίντεο του Rodos Live News, ο άνδρας καταγράφεται ολόγυμνος να στέκεται μπροστά από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια, για άγνωστο λόγο ανέβηκε στη σκεπή του ασθενοφόρου, κάθισε και έπειτα πήδηξε για να κατεβεί.

Όλα αυτά συνέβαιναν την ώρα που ο δρόμος ήταν γεμάτος αυτοκίνητα και οι οδηγοί προσπαθούσαν να προσπεράσουν το ασθενοφόρο.