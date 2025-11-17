Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια γνωριμία μέσω εφαρμογής dating που εξελίχθηκε σε ερωτική συνεύρεση και ενάμιση χρόνο αργότερα, κατέληξε στη δημοσίευση ενός βίντεο με ευαίσθητο περιεχόμενο σε διεθνείς πλατφόρμες ενηλίκων, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο δικαστικής διερεύνησης. Η υπόθεση, η οποία αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, θα απασχολήσει το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 26 Ιουνίου του 2026, έπειτα από πρόσφατη αναβολή.

Η αρχή της υπόθεσης και το πρώτο εύρημα στο pornhub

Η 29χρονη κοπέλα γνώρισε τον Ιούλιο του 2019 δύο άνδρες σκανδιναβικής καταγωγής μέσω της εφαrμογής Tinder, και πολύ σύντομα συνευρέθηκαν ερωτικά σε ξενοδοχείο της Ρόδου. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2020, ενημερώθηκε από έναν φίλο της, ότι σε λογαριασμό του pornhub είχε αναρτηθεί βίντεο, στο οποίο αναγνώρισε τον εαυτό της.

Παρέδωσε στις τοπικές Αρχές τον σχετικό σύνδεσμο και ζήτησε την ποινική δίωξη του χρήστη, που έκανε την ανάρτηση. Λίγα 24ωρα αργότερα, εντόπισε την ίδια λήψη και στο xhamster, αυτή τη φορά από διαφορετικό προφίλ, ζητώντας δίωξη και για τη δεύτερη δημοσίευση.

Αιτήματα σε πλατφόρμες και παρόχους – Το ψηφιακό αποτύπωμα

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος απηύθυνε αιτήματα προς τη διαχειρίστρια του pornhub, MG Freesites LTD, και προς το xhamster, προκειμένου να εντοπιστούν ηλεκτρονικά ίχνη, στοιχεία πρόσβασης και διεθνείς ή εγχώριες IP, που τυχόν συνδέονται με τις αναρτήσεις.

Από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν, προέκυψε ότι η δημοσίευση στο pornhub, έγινε από σκανδιναβικές συνδέσεις. Αντιθέτως, το προφίλ στο xhamster εμφάνισε στοιχεία που παρέπεμπαν σε ελληνικό πάροχο και συγκεκριμένα σε συνδρομητική γραμμή στη Ρόδο. Εκεί στράφηκαν οι έρευνες, οδηγώντας τις αρχές στην ταυτοποίηση ενός 39χρονου Ροδίτη, ο οποίος κλήθηκε για να δώσει εξηγήσεις.

Η θέση του κατηγορούμενου

Ο κατηγορούμενος, αρνήθηκε ότι γνώριζε τα πρόσωπα στο βίντεο και υποστήριξε πως «κατέβασε» το υλικό από το δημόσια προσβάσιμο pornhub και χωρίς πρόθεση βλάβης, το ανήρτησε στο xhamster. Τόνισε ότι δεν προέκυπταν αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και ότι δεν είχε κανένα οικονομικό όφελος, ενώ ζήτησε συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας την πράξη του «απερίσκεπτη».

Το νομικό διακύβευμα

Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει κατά πόσο η αναδημοσίευση ευαίσθητου υλικού, ακόμη και αν αυτό έχει ήδη κυκλοφορήσει διαδικτυακά, συνιστά αυτοτελή παράνομη ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν αφορά στην ερωτική ζωή ενός ατόμου. Παράλληλα, τα ζητήματα αξιοπιστίας των IP και η χρήση κοινόχρηστων διευθύνσεων, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στον απολογισμό ευθυνών.

Πηγή: Δημοκρατική