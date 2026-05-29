Η υπόθεση της σχεδιαζόμενης μετεγκατάστασης των Ρομά στη Ρόδο, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις αρχές Μαΐου, επιστρέφει στο προσκήνιο μετά την επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον επονομαζόμενο «Βασιλιά των τσιγγάνων», Βασίλη Στηροκλέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ρόδου είχε προωθήσει σχέδιο μεταφοράς περίπου 50 οικογενειών Ρομά από τον υφιστάμενο καταυλισμό σε νέα περιοχή, επιλογή που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους του καταυλισμού.

Ο Βασίλης Στηροκλέας, μιλώντας τότε στη «Ζούγκλα», είχε καταγγείλει ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς καμία διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ενώ υποστήριζε πως ο προτεινόμενος χώρος αποτελούσε επί σειρά ετών χωματερή.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί, η περιοχή φέρεται να παραμένει περιβαλλοντικά επιβαρυμένη, καθώς υπάρχουν φόβοι για εκπομπές μεθανίου και επικίνδυνων ουσιών από την αποσύνθεση ή καύση απορριμμάτων προηγούμενων δεκαετιών.

Οι Ρομά της περιοχής έκαναν λόγο για σχέδιο που όχι μόνο δεν επιλύει τα προβλήματα διαβίωσης, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει νέους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το θέμα έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες, με τον Βασίλη Στηροκλέα να απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας παρέμβαση και έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών.

Ολόκληρη η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Αγαπητέ κ. Στηροκλέα,

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με το Κέντρο Επικοινωνίας Europe Direct.

Σας ενημερώνουμε ότι οι εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ είναι αρμόδιες για το ποινικό δίκαιο της χώρας τους. Το εθνικό ποινικό δίκαιο πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τις αρχές επιβολής του νόμου και, κατά συνέπεια, για τυχόν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση κατάχρησης εξουσίας από τα όργανα επιβολής του νόμου. Ως γενική αρχή, εάν οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να χρησιμοποιούν βία, αυτή πρέπει να είναι πάντοτε αναλογική και ελεγχόμενη. Οι διεθνείς συνθήκες, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιέχουν σχετικές διατάξεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη.

Καθώς το θέμα αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε καταγγελίες σχετικά με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ωστόσο, η Επιτροπή θα αξιολογήσει άλλες δυνατότητες υποστήριξης των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σχετικών εκπαιδεύσεων από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό διαμεσολαβητή στην Ελλάδα για περαιτέρω βοήθεια: http://www.synigoros.gr/

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης. Οι περιπτώσεις συστηματικών διακρίσεων εις βάρος των Ρομά λόγω της εθνικότητάς τους διερευνώνται ταχέως.

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τη μεταφορά από τα κράτη μέλη της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και καταπολεμά τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά στερεότυπα, τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους, μεταξύ άλλων όταν απευθύνονται σε Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τα κράτη μέλη που οδήγησε σε αλλαγές στη νομοθεσία, συγκρότησε ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων και κατέληξε σε συμφωνία με τους κυριότερους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά: https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ακόλουθη σελίδα: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu_en

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ένταξη των Ρομά στην Ελλάδα και στην ΕΕ:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-inclusion-eu-country/roma-inclusion-greece_en

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_en

Πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων χρηματοδότησης: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu_en

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_el

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu/eu-roma-national-strategic-frameworks-commission-evaluations-and-annual-reports_el

Ελπίζουμε οι πληροφορίες να σας ήταν χρήσιμες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εκ νέου, αν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δραστηριότητες ή τα θεσμικά της όργανα.»