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Κλειστές θα παραμείνουν οι εκπαιδευτικές και αθλητικές υποδομές στον Δήμο Ρόδου τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από σχετική απόφαση που γνωστοποίησε ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης, υπό τον φόβο επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.
Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού και καλύπτει κάθε Δημοτική Ενότητα.
Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν:
– Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
– Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
– Τα ειδικά σχολεία
Το προσωρινό «λουκέτο» επεκτείνεται και σε σειρά άλλων δραστηριοτήτων του Δήμου. Αναλυτικά, παύει η δραστηριότητα σε:
– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
– Δημοτικό Ωδείο και καλλιτεχνικά εργαστήρια
– Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και γυμναστήρια
Όπως υπογραμμίζει η δημοτική αρχή, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει αποκλειστικά προληπτικό χαρακτήρα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα μαθητών, εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων και δημοτών, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες ατυχήματος εν μέσω της επερχόμενης κακοκαιρίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου
«Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων στις 2 και 3 Νοεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας
Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται προληπτικά η λειτουργία, τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου.
Η απόφαση αφορά:
▪️ Όλες τις σχολικές μονάδες και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
▪️ Τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τους Παιδικούς Σταθμούς.
▪️ Όλα τα Ειδικά Σχολεία.
▪️ Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
▪️ Το Δημοτικό Ωδείο.
▪️ Τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
▪️ Κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.
Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε προληπτικά, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας ασφάλειας».