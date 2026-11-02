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Κλειστές θα παραμείνουν οι εκπαιδευτικές και αθλητικές υποδομές στον Δήμο Ρόδου τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από σχετική απόφαση που γνωστοποίησε ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης, υπό τον φόβο επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού και καλύπτει κάθε Δημοτική Ενότητα.

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν:

– Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

– Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

– Τα ειδικά σχολεία

Το προσωρινό «λουκέτο» επεκτείνεται και σε σειρά άλλων δραστηριοτήτων του Δήμου. Αναλυτικά, παύει η δραστηριότητα σε:

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

– Δημοτικό Ωδείο και καλλιτεχνικά εργαστήρια

– Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και γυμναστήρια

Όπως υπογραμμίζει η δημοτική αρχή, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει αποκλειστικά προληπτικό χαρακτήρα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα μαθητών, εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων και δημοτών, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες ατυχήματος εν μέσω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου

«Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων στις 2 και 3 Νοεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται προληπτικά η λειτουργία, τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου.

Η απόφαση αφορά:

▪️ Όλες τις σχολικές μονάδες και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

▪️ Τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τους Παιδικούς Σταθμούς.

▪️ Όλα τα Ειδικά Σχολεία.

▪️ Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

▪️ Το Δημοτικό Ωδείο.

▪️ Τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

▪️ Κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε προληπτικά, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας ασφάλειας».