Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου εισήχθη η υπόθεση 61χρονης ιδιοκτήτριας και διευθύντριας βρεφονηπιακού σταθμού, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για χωρίς δικαίωμα συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR. Την υπεράσπισή της έχει αναλάβει ο δικηγόρος Σταύρος Παναγιωτακόπουλος.

Η αυτοψία και ο εντοπισμός των καμερών

Σύμφωνα με την δημοκρατική, η σύλληψη προέκυψε στο πλαίσιο αυτοψίας που είχε διαταχθεί με εισαγγελική παραγγελία για διαφορετικό λόγο, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για καταγγελίες γονέων σχετικά με τη μεταχείριση ανηλίκων.

Το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί συνοδευόμενοι από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου μετέβησαν στον σταθμό για την καταγραφή των χώρων και τον εντοπισμό τυχόν βιντεοληπτικού υλικού.

Εκτός από τις εξωτερικές κάμερες στην είσοδο και την περίμετρο, οι Αρχές εντόπισαν στο εσωτερικό 10 κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν διαδρόμους και αίθουσες όπου βρίσκονταν τα παιδιά, με μόνη εξαίρεση τις τουαλέτες. Στο γραφείο της ιδιοκτήτριας υπήρχε οθόνη ζωντανής μετάδοσης.

Σε ερωτήσεις των αστυνομικών, η 61χρονη ανέφερε ότι δε διαθέτει άδεια από την αρμόδια Αρχή, καθώς δε γνώριζε ότι απαιτείται, ενώ παρέδωσε το καταγραφικό σύστημα, μία συσκευή αποθήκευσης και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που υπογράφουν οι γονείς. Στη συνέχεια συνελήφθη.

«Το σύστημα τοποθετήθηκε για λόγους ασφαλείας»

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι οι κάμερες τοποθετήθηκαν αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας και ότι οι γονείς ενημερώνονται από το πρώτο ραντεβού, παρέχοντας τη γραπτή συγκατάθεσή τους.

Ισχυρίστηκε ότι πρόσβαση στο υλικό έχει μόνο η ίδια για τη διακρίβωση περιστατικών μεταξύ των παιδιών (όπως τραυματισμοί ή τσακωμοί), καθώς και για τον έλεγχο της επάρκειας του προσωπικού, αναφέροντας παράδειγμα υπαλλήλου που δεν είχε ταΐσει νήπιο. Επιπλέον, επικαλέστηκε την ανάγκη ελέγχου των χρηματικών συναλλαγών στον χώρο.

Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνει γενική συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με αναφορά στον GDPR, με το δικαστήριο να καλείται να κρίνει αν η εν λόγω διατύπωση καλύπτει νομικά τη διαρκή βιντεοσκόπηση των ανηλίκων στις αίθουσες.