Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου κατηγορούμενοι για βιασμό σε βάρος Νορβηγής τουρίστριας, κάθισαν σήμερα, μετά από αναβολές, δύο ημεδαποί, κάτοικοι Ρόδου και Χανίων.

Ένοχους τους είχε κρίνει το πρωτόδικο δικαστήριο με το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και τους επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τους έκρινε ένοχους όπως κατηγορούνται και τους επέβαλε ποινή κάθειρξης 6 ετών.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε σε ικανοποίηση αιτήματος δικαστικής συνδρομής των αρχών της Νορβηγίας για ομαδικό βιασμό μιας Νορβηγής τουρίστριας στη Ρόδο.

Πως είχε γίνει ο φρικτός βιασμός;

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ημεδαποί βίασαν από κοινού και διαδοχικά την τουρίστρια σε κατοικία στην Ρόδο, την 30ή Ιουλίου 2017 και ήταν ιδιαιτέρως βίαιοι.

Η φερόμενη ως θύμα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, που κατέθεσε στο δικαστήριο, είχε έρθει για διακοπές στο νησί με φίλες της και πριν απ’ αυτό το συμβάν είχε έρθει σε επαφή με ακόμη δύο άτομα με την συναίνεσή της, χωρίς προφυλάξεις.

Το θύμα διατείνεται ότι οι δύο ημεδαποί, την χτύπησαν, την έφτυσαν και την εξανάγκασαν σε κολπικές, στοματικές και πρωκτικές συνουσίες και μάλιστα επανειλημμένως σε μια κατοικία στις παρυφές της πόλεως Ρόδου, όπου την οδήγησε ο ένας εξ αυτών, τον οποίο γνώρισε ως μέλος μιας μπάντας σε νυχτερινό κέντρο.

Η φερόμενη ως θύμα αναγνώρισε τους δύο καταγγελλόμενους από φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νυχτερινού κέντρου στο Facebook και μέσω αυτών οι αρχές της Νορβηγίας κατέληξαν στην ταυτότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα, το θύμα παρουσιάστηκε την 4η Αυγούστου 2017 στις αστυνομικές αρχές του Όσλο, συνοδευόμενη από την δικηγόρο της και έδωσε κατάθεση με ήχο και εικόνα. Στη συνέχεια υπέβαλε και μήνυση.

Όπως εξέθεσε, την 30ή Ιουλίου 2017 μαζί με μια φίλη της επισκέφθηκαν γνωστό κέντρο στην πόλη της Ρόδου και εκεί την προσέγγισε ένας εργαζόμενος με τον οποίο φλέρταρε. Τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας και ενώ το κατάστημα είχε σχεδόν αδειάσει τον ακολούθησε για μια βόλτα με το αυτοκίνητό του.

Στην διαδρομή, προς άγνωστη κατεύθυνση, ο ημεδαπός αυτός, όπως υποστήριξε, την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα και εν συνεχεία την οδήγησε σε μια κατοικία, σε άγνωστη τοποθεσία. Εκεί μετέβη και έτερος ημεδαπός, τον οποίο είχε δει να μιλάει με τον πρώτο στο ίδιο κέντρο.

Όπως υποστηρίζει, την βίασαν διαδοχικά και από κοινού με ιδιαίτερη σκληρότητα. Ο έτερος ημεδαπός, αφού ολοκλήρωσαν, την οδήγησε με το αυτοκίνητό του στο νυχτερινό κέντρο. Μετέβη σε ένα ταχυφαγείο και σοκαρισμένη ακολούθως στο ξενοδοχείο της.

Με την φίλη της, όπως είπε, πήγαν σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν το περιστατικό και όπως υποστηρίζει δεν έτυχε της δέουσας αντιμετώπισης.

Αρνήθηκαν τα πάντα

Οι καταγγελλόμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται. Απολογούμενος ο ένας τόνισε ότι εργάστηκε στο νυχτερινό κέντρο ως σερβιτόρος το έτος 2017.

Με τον συγκατηγορούμενό του εργάστηκαν μαζί την περίοδο του 2017 χωρίς ποτέ να γνωριστούν καλά, καθώς το κέντρο απασχολεί συνολικά πάνω από 30 άτομα και δεν είχαν, όπως είπε, κάποια στενή επαφή ή σχέση.

Πρόσθεσε ότι αλγεινή εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι η “βιασθείσα” κατέθεσε ότι μετά τα “πάθη” της πήγε στη συνέχεια να δειπνήσει, κοιμήθηκε και αφού διαβουλεύτηκε με τις φίλες της αποφάσισε να μεταβεί στην Ασφάλεια Ρόδου το μεσημέρι λίγο πριν αναχωρήσει για τη πατρίδα της, ενώ δεν θέλησε τελικά να υποβάλει καταγγελία καθώς δεν ήταν σίγουρη αν η ερωτική συνεύρεση έγινε με την συναίνεσή της ή όχι.

Τόνισε ότι μοναδικός λόγος που μετέβαλε την άποψή της και τελικά κατήγγειλε στις νορβηγικές αρχές ότι βιάστηκε στην Ελλάδα, είναι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος.

Ο συγκατηγορούμενός του τόνισε ότι εργάζεται στο ίδιο κέντρο από το έτος 2012 και ότι οι προσωπικές σχέσεις και επαφές του είναι γενικά περιορισμένες λόγω των δύο μικρών παιδιών που η σύζυγός του κι εκείνος μεγαλώνουν.

Επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι δεν είχε σχέσεις με τον συγκατηγορούμενό του, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θυμάται την καταγγέλλουσα και ότι αδυνατεί να εννοήσει τον λόγο που τον κατηγορεί, τη στιγμή που δεν γνώριζε καν το όνομά του, αλλά βρήκε τα στοιχεία του από τη σελίδα του καταστήματος στο facebook.

Πρόσθεσε ότι πέραν του γεγονότος ότι η σύζυγός του ξυπνάει νωρίς το πρωί και τον περιμένει, θα ήταν αδύνατον να αποχωρήσει τέλη Ιουλίου από το κατάστημα πριν τις 6 π.μ. καθώς το πρόγραμμα της μουσικής συνεχίζει μέχρι εκείνη την ώρα.

Ως συνήγοροι υπεράσπισης τους παρέστησαν οι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής και Αχιλλέας Δασκαλάκης και ως συνήγορος για την υποστήριξη της κατηγορίας ο κ. Μιχάλης Καντιδενός.

