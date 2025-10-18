Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025, η ησυχία στην περιοχή της Ιαλυσού της Ρόδου διαταράχθηκε από έντονες φωνές, που προέρχονταν από κατοικία όπου διαμένει ηλικιωμένο ζευγάρι Βέλγων.

Ο 90χρονος συνταξιούχος φέρεται, αρχικά, να εξύβρισε την 84χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια την άρπαξε με δύναμη από τα χέρια, γεγονός που την ώθησε, όπως δήλωσε η παθούσα, να αμυνθεί χρησιμοποιώντας το μπαστούνι της. Ο σύζυγος δέχθηκε πέντε χτυπήματα, δύο από τα οποία στο κεφάλι.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες του ζευγαριού και ο 90χρονος συνελήφθη και κρατήθηκε, ενώ του ασκήθηκε δίωξη για παράβαση του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο και οι δύο πλευρές παρουσίασαν αντικρουόμενες εκδοχές του περιστατικού.

Η σύζυγος περιέγραψε την συμπεριφορά του συζύγου της ως τοξική, μιλώντας για λεκτική και σωματική κακοποίηση που έχει διάρκεια. Από την άλλη, ο κατηγορούμενος, με εμφανή προβλήματα υγείας, ισχυρίστηκε ότι χτυπήθηκε πρώτος και ότι δεν είχε πρόθεση να την βλάψει, κάνοντας λόγο για ένταση της στιγμής και για ψυχολογική πίεση λόγω ηλικίας και ασθενειών.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, αναγνωρίζοντάς του ωστόσο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και της προχωρημένης ηλικίας. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.

Η γυναίκα ενημερώθηκε από τις Αρχές για την δυνατότητα φιλοξενίας σε ασφαλή χώρο, όπως προβλέπεται για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην οικία της. Της προτάθηκε επίσης η χρήση της εφαρμογής «Panic Button», κάτι που επίσης αρνήθηκε, καθώς δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο.

Α.Δ.