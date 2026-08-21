Μια καταγγελία από πολίτη της Ρόδου έφτασε στη «Ζούγκλα» σχετικά με αυθαίρετες εργασίες και παρεμβάσεις στην παραλιακή περιοχή του Φαληρακίου.

Ο πολίτης ισχυρίζεται πως εδώ και πέντε μήνες προσπαθεί να κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για σειρά παρεμβάσεων, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Θεωρεί πως οι εργασίες σε χώρο πλησίον του αιγιαλού, παλαιές δημόσιες τουαλέτες, αλλά και σε δρόμους με πρόσβαση χρήζουν διερεύνησης σχετικά με τη νομιμότητά τους.

Σε φωτογραφικό υλικό που μας έστειλε, διακρίνονται με κόκκινο τα σημεία των παρεμβάσεων:

Εικόνες και από τα αφημένα μπάζα σε δημόσιο χώρο:

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές επί σχεδόν πέντε μήνες, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά χωρίς λύση, όπως αναφέρει ο αναγνώστης της «Ζούγκλας».

Με τη δημοσιοποίηση του υλικού, ελπίζει στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να επανέλθει η εικόνα της παραλίας στην προηγούμενή της μορφή.