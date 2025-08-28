Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας Ρόδου έχει μπει η καταγγελία για βιασμό μιας 36χρονης γυναίκας που εργάζεται ως στρίπερ στο Φαληράκι.

Κατηγορούμενος είναι ένας 26χρονος αρτοποιός, που εργάζεται σε ξενοδοχειακή μονάδα, με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος προσήχθη από άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε., χωρίς όμως να συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και η υπόθεση οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η γνωριμία τους ξεκίνησε πρόσφατα μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών, όπου αντάλλασσαν μηνύματα.

Παρά τις αρχικές της αρνήσεις, πείστηκε να συναντηθούν τα ξημερώματα της Κυριακής, οπότε και μεταφέρθηκαν σε παραλία της ανατολικής Ρόδου και στη συνέχεια σε κατάλυμα όπου διαμένουν εποχικοί εργαζόμενοι.

Εκεί, όπως ισχυρίζεται η γυναίκα, ο 26χρονος την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, ασκώντας σωματική και λεκτική βία, ενώ εκείνη εξέφραζε συνεχώς την αντίθεσή της.

Η κατάθεσή της δόθηκε παρουσία ψυχολόγου, περιγράφοντας λεπτομερώς τις κινήσεις, το πλαίσιο και τις αντιδράσεις της. Αναφέρει κρίση πανικού, φόβο για τη ζωή της και προσπάθεια διατήρησης ψυχραιμίας για να αποφύγει χειρότερη βία. Αργότερα, φέρεται να την ακολούθησε στην πόλη, να την περίμενε έξω από τον χώρο εργασίας της και να εισέβαλε στο αυτοκίνητό της.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως όλα έγιναν με συναίνεση και ότι ένιωθε συναισθηματικό δέσιμο με τη γυναίκα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει κατάθεση της γυναίκας, ιατροδικαστική εξέταση και εντολή για ανάλυση ψηφιακών δεδομένων.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση παίρνει πλέον τη δικαστική οδό.