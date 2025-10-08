Ένας κάτοικος της Νότιας Ρόδου και πρώην αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου.

Μέσω της αγωγής, διεκδικεί αποζημίωση συνολικού ύψους 250.000 ευρώ για τις σωματικές και ψυχικές βλάβες που υπέστη στην μεγάλη πυρκαγιά του Ιουλίου 2023, η οποία αποτέφρωσε τεράστιες εκτάσεις του νησιού και προκάλεσε ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική ζημία.

Στην αγωγή περιγράφει το χρονικό των γεγονότων, καταγράφοντας τα περιστατικά της ημέρας κατά τη διάρκεια των οποίων ο ενάγων τραυματίστηκε βαριά, αλλά και τις θεσμικές αστοχίες που κατά τους ισχυρισμούς του, οδήγησαν στην ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατική, ο ενάγων ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνιων, έχει υπηρετήσει επί δεκαπέντε χρόνια στα όργανα της αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα υπήρξε επί μακρόν ενεργό μέλος της εθελοντικής ομάδας πυροπροστασίας του χωριού, συμμετέχοντας και ο ίδιος στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Η αγωγή αποδίδει ευθύνες στις αρμόδιες υπηρεσίες για σοβαρές παραλείψεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, επισημαίνοντας ότι τα πυροφυλάκια της περιοχής ήταν εγκαταλελειμμένα, η ειδοποίηση της Πυροσβεστικής καθυστέρησε περίπου 30 λεπτά και τα εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν με καθυστέρηση.

Παράλληλα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, υπήρχαν ανενεργά υδροστόμια, ελλείψεις σε σημεία υδροληψίας και απουσία καθαρισμού της ξερής βλάστησης γύρω από το χωριό.

Η υπόθεση στηρίζεται στα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, που προβλέπουν την ευθύνη του Δημοσίου για παραλείψεις των οργάνων του. Ο ενάγων ζητά 100.000 ευρώ για τις σωματικές βλάβες και 150.000 ευρώ για την ηθική βλάβη.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των ειδικών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εξαιρετικά εύφλεκτη δασική περιοχή κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αποτέφρωσε 177.735 στρέμματα ,περίπου το 12,6% της έκτασης της Ρόδου, προκαλώντας έναν θάνατο, δεκάδες τραυματισμούς και εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές.