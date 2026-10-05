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Σε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ καταδικάστηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου ένας 42χρονος, για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 58χρονου άστεγου.

Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2025, σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 42χρονος τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ τύλιξε κορδόνι παπουτσιού γύρω από τον λαιμό του, επιχειρώντας να τον πνίξει.

Το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 10 ετών για τη ληστεία, και 12 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθορίζοντας τη συνολική ποινή στα 17 έτη.

Ο 42χρονος είχε παραδεχθεί ότι χτύπησε τον 58χρονο, αλλά αρνήθηκε την απόπειρα πνιγμού.