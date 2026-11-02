Σε κλοιό έντονων καιρικών φαινομένων αναμένεται πως θα βρίσκεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11) η Ρόδος, γεγονός που έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε πλήρη κινητοποίηση.

Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που αναμένονται στο νησί, ενεργοποιήθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, ενώ οι τοπικές Αρχές προχώρησαν στο προληπτικό κλείσιμο σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, στις 03:30 τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων και επισκεπτών. Μέσω της ειδοποίησης, οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την κακοκαιρία.

Μία ώρα αργότερα, στις 04:30, ο Δήμος Ρόδου προχώρησε στην έκδοση έκτακτης ανακοίνωσης, γνωστοποιώντας ότι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της σχολικής κοινότητας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και αποτρέποντας τις άσκοπες μετακινήσεις υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες.