Τα δεκαεπτά «φιξάκια» κοκαΐνης που εντοπίστηκαν σε Δημοτικό σχολείο στο Βενετόκλειο της Ρόδου και η παράλληλη υπόθεση ενός 17χρονου διακινητή κάνναβης, που οδήγησε ακόμη και στη σύλληψη των γονιών του, συγκλονίζουν την κοινή γνώμη και φέρνουν στην επιφάνεια τις διαστάσεις ενός φαινομένου που ξεφεύγει από τον έλεγχο, στο «σμαραγδένιο» νησί.

Οι δύο υποθέσεις που εκτυλίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, με κοινό παρονομαστή τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συγκλονίζουν την τοπική κοινωνία και προκαλούν έντονες συζητήσεις γύρω από την εξάπλωση του φαινομένου στις νεανικές ηλικίες.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τον εντοπισμό σημαντικής ποσότητας κοκαΐνης σε προαύλιο σχολικής μονάδας, ενώ η δεύτερη τη σύλληψη ενός 17χρονου στα Αφάντου με ποσότητα κάνναβης έτοιμη προς διακίνηση.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν, όπως υπογραμμίζουν αστυνομικές πηγές αλλά και κοινωνικοί φορείς, ένα καμπανάκι κινδύνου για την κοινωνία της Ρόδου, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει κατάματα την πραγματικότητα. Οι ναρκωτικές ουσίες έχουν εισβάλει ακόμη και σε χώρους που θεωρούνταν άβατα.

Η κοκαΐνη στο προαύλιο του Βενετόκλειου Δημοτικού Σχολείου

Το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025, γύρω στις 22:00, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Ρόδου, κατόπιν αξιολόγησης ανώνυμης πληροφορίας, μετέβησαν στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, στο Βενετόκλειο. Η πληροφορία έκανε λόγο για ένα νεαρό άτομο που είχε αποκρύψει μια σακούλα με πιθανές ναρκωτικές ουσίες.

Μετά από επισταμένη έρευνα, εντοπίστηκε πλαστική σακούλα επιμελώς κρυμμένη πίσω από το κυλικείο του σχολείου. Στο εσωτερικό της υπήρχαν έξι πλαστικά φιαλίδια φαρμακευτικού σκευάσματος, τα οποία περιείχαν συνολικά 17 αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες, γνωστές και ως «φιξάκια», γεμάτες κοκαΐνη. Το συνολικό βάρος τους ανερχόταν στα 90 γραμμάρια, ποσότητα ιδιαίτερα σημαντική, που επιβεβαιώνει πως προορίζονταν για διακίνηση και όχι για προσωπική χρήση.

Η επιτήρηση και οι δυσκολίες της Αστυνομίας

Η αστυνομία, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε να θέσει το σημείο υπό διακριτική παρακολούθηση, με την ελπίδα ότι το άτομο που είχε κρύψει τις ουσίες θα εμφανιζόταν για να τις ανακτήσει. Ωστόσο, οι συνθήκες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο χώρος του σχολείου παρέμενε προσβάσιμος και οι ανήλικοι που έμπαιναν και έπαιζαν στον προαύλιο χώρο δημιουργούσαν σοβαρά εμπόδια στην αστυνομική επιχείρηση.

Παρά την πολύωρη επιτήρηση, που διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, κανείς δεν πλησίασε τη σακούλα. Με την έναρξη των μαθημάτων και την αθρόα προσέλευση μαθητών, η επιχείρηση επιτήρησης τερματίστηκε, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στο Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ρόδου για δακτυλοσκοπική και εργαστηριακή ανάλυση.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατόχου.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι ουσίες βρέθηκαν σε χώρο όπου καθημερινά βρίσκονται δεκάδες παιδιά προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την έκταση του προβλήματος.

Η σύλληψη του 17χρονου στην Αφάντου

Την ίδια νύχτα, σε μια άλλη επιχείρηση της Αστυνομίας, ήρθε στο φως μια δεύτερη υπόθεση που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο σοκ, καθώς εμπλέκεται ανήλικος. Στις 21:50 της 13ης Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή της Αφάντου εντόπισαν έναν 17χρονο υπήκοο Αλβανίας, μόνιμο κάτοικο της περιοχής, να κατέχει δεκαοκτώ αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 25,72 γραμμαρίων.

Ο τρόπος συσκευασίας των ναρκωτικών ουσιών και η ποσότητα που βρέθηκε ενίσχυσαν τις υποψίες ότι ο ανήλικος δεν επρόκειτο να κάνει προσωπική χρήση, αλλά είχε σκοπό να διακινήσει τα ναρκωτικά. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης 220 ευρώ, που θεωρούνται προϊόν εμπορίας, και ένα κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο επικοινωνίας με συνεργούς ή πελάτες.

Η εικόνα ενός ανήλικου που έχει μπει σε τέτοιου είδους παραβατική δραστηριότητα συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό έρχεται να αναδείξει με τον πιο σκληρό τρόπο την εύκολη πρόσβαση των νέων στις ναρκωτικές ουσίες.

Οι συλλήψεις των γονιών και η οικογενειακή διάσταση

Η υπόθεση δεν σταμάτησε στη σύλληψη του 17χρονου. Οι Αρχές, διερευνώντας το οικογενειακό πλαίσιο του ανηλίκου, προχώρησαν και στη σύλληψη των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 01:50 τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου, ο 43χρονος πατέρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17:00, παραδόθηκε και η 41χρονη μητέρα. Ο πατέρας κρατήθηκε, ενώ η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη μετά από εντολή του Εισαγγελέα.

Η εμπλοκή των γονιών προσέδωσε στην υπόθεση νέα διάσταση, καθώς αποκαλύπτει το βάθος του προβλήματος: η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον ανήλικο δράστη, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον που, όπως αποδείχθηκε, δεν κατάφερε να ασκήσει την απαραίτητη εποπτεία. Ο 17χρονος αναμένεται να απολογηθεί με την παρουσία του δικηγόρου του Αχιλλέα Δασκαλάκη.

Το κοινωνικό αποτύπωμα και τα καίρια ερωτήματα

Οι δύο υποθέσεις, με διαφορά λίγων ωρών, δεν μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά. Αντίθετα, αναδεικνύουν ένα βαθύτερο κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ρίζες στις σύγχρονες πιέσεις, την οικονομική δυσχέρεια, την κοινωνική απομόνωση και την έλλειψη προληπτικών μηχανισμών.

Η εύρεση κοκαΐνης μέσα σε σχολικό προαύλιο συνιστά μια ακραία παραβίαση της αίσθησης ασφάλειας που πρέπει να απολαμβάνουν οι μαθητές και οι γονείς. Η εμπλοκή ενός ανήλικου σε υπόθεση διακίνησης, σε συνδυασμό με τη σύλληψη των γονιών του, αναδεικνύει τις παθογένειες που επιτρέπουν στους νέους να γίνονται εύκολη λεία σε κυκλώματα.

Η Ρόδος βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Οι Αρχές εντείνουν τις έρευνες και τα μέτρα καταστολής, ωστόσο η μάχη κατά των ναρκωτικών δεν μπορεί να περιοριστεί σε αστυνομικές επιχειρήσεις.

Οι υποθέσεις αυτές λειτουργούν ως δραματική υπενθύμιση ότι η απειλή των ναρκωτικών δεν γνωρίζει όρια. Μπορεί να κρυφτεί σε σχολικά προαύλια, μπορεί να παρασύρει ανήλικους, μπορεί να διαλύσει οικογένειες. Και όσο η κοινωνία αποφεύγει να αντικρίσει κατάματα το πρόβλημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διείσδυση αυτής της μάστιγας.

