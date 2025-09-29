Με κινηματογραφικό τρόπο έδρασαν δύο άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής στα Κολύμπια της Ρόδου, βάζοντας στο στόχαστρο κοσμηματοπωλείο της περιοχής.

όπως δημοσίευσε η dimokratiki.gr, λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής 28/9, ο ιδιοκτήτης, βγήκε για λίγα λεπτά στο πίσω μέρος του χώρου όπου βρίσκεται η τουαλέτα του καταστήματος, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από καουτσούκ.

Ο ένας τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ!

Οι δράστες κινήθηκαν ταχύτατα. Παρά το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας με συναγερμό καπνού, οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.