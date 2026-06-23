Μετά από 45 ολόκληρα χρόνια, δόθηκε λύση στο μείζον ζήτημα της μετεγκατάστασης του οικισμού των Ρομά στην Ρόδο.

Όπως είπε στη «Ζούγκλα» ο επονομαζόμενος «Βασιλιάς των τσιγγάνων», Βασίλης Στηροκλέας, μετά από τη συνάντηση που είχε σήμερα Τρίτη (23/6) με τον Δήμαρχο του νησιού, Αλέξανδρο Κολιάδη, υπήρξε συμφωνία αναφορικά με τον οικισμό των Ρομά στο καρνάγιο, εντός κατοικημένης περιοχής.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο μετεγκατάστασης του καταυλισμού, από τον Δήμο της Ρόδου, είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των Ρομά. Ο Βασίλης Στηροκλέας είχε μιλήσει για το θέμα στη «Ζούγκλα», εξηγώντας πως οι σχεδιασμοί έγιναν ερήμην των άμεσα ενδιαφερόμενων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι περίπου 50 οικογένειες Ρομά.

Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι ο Δήμος επιχειρεί να τους «μετατοπίσει» σε χώρο, όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε χωματερή και η ατμόσφαιρα θεωρείται επιβαρυμένη από το μεθάνιο, που παράχθηκε από τις καύσεις ή την αποσύνθεση των σπουπιδιών.

Το θέμα έφτασε μέχρι τις Βρυξέλλες, με τον Βασίλη Στηροκλέα να απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας παρέμβαση και έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών.

Ο κ Στηροκλέας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ρόδου για την παρέμβασή του και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι μετά τη συνάντηση με τον κ. Κολιάδη, το πρόβλημα οδεύει προς την επίλυσή του.