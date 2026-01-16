Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Δωδεκανήσου, παραπέμπεται 48χρονος μασέρ, για απόπειρα βιασμού 41χρονης Γερμανίδας τουρίστριας, μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και διατήρησε τους περιοριστικούς όρους εις βάρος του.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία για σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια συνεδρίας μασάζ σε ξενοδοχείο στην περιοχή Κολυμπίων, στις 27 Ιουλίου 2025. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως μασέρ σε κέντρο ευεξίας εντός του ξενοδοχείου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συνεδρία εξελισσόταν αρχικά ομαλά, μέχρι τη στιγμή που η παθούσα γύρισε ανάσκελα. Όπως καταγγέλλει, ο μασέρ άρχισε να αγγίζει ευαίσθητες περιοχές της γυναίκας, παρά τις σαφείς αντιδράσεις και εκφράσεις μη συναίνεσης.

Η περιγραφή κάνει λόγο για κλιμάκωση της συμπεριφοράς, αφαίρεση πετσέτας, σωματική επαφή με σεξουαλικό χαρακτήρα και τελικά για απόπειρα προσέγγισης των γεννητικών της οργάνων, η οποία αποτράπηκε λόγω της έντονης αντίδρασής της.

Η πράξη, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, δεν ολοκληρώθηκε, εξαιτίας της αντίστασης της παθούσας. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αποχώρησε εσπευσμένα από τον χώρο, λέγοντας ότι θα χάσει τη δουλειά του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συνεδρία διακόπηκε αιφνιδιαστικά, λόγω προσωπικού ζητήματος της παθούσας και ότι ουδέποτε υπήρξε αξιόποινη συμπεριφορά.

Επικαλείται, μεταξύ άλλων, επαγγελματικές αξιολογήσεις υπέρ του και θέτει ερωτήματα για τη στάση της καταγγέλλουσας, τα οποία όμως το δικαστικό συμβούλιο αξιολόγησε ως απόπειρα μετατόπισης ευθύνης στο θύμα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ένορκη κατάθεση της παθούσας, που κρίθηκε συνεπής και χωρίς αντιφάσεις, καθώς και στην ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, η οποία καταγράφει εικόνα σοκ και ενδείξεις μετατραυματικού στρες, χωρίς στοιχεία ψυχοπαθολογίας.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι τα πραγματικά περιστατικά συνιστούν απόπειρα τέλεσης γενετήσιας πράξης χωρίς συναίνεση και ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί στο ακροατήριο. Μέχρι την εκδίκαση, παραμένουν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα., για τον κατηγορούμενο.

