Τα ξημερώματα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, ήχησε το 112 στη Ρόδο, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες για την έλευση έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, στις 03:30, η Πολιτική Προστασία απέστειλε επείγον προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στο νησί, ενόψει των σφοδρών βροχοπτώσεων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Μέσω της ειδοποίησης, οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, με στόχο την ασφάλειά τους και την αποτροπή κινδύνων από την επερχόμενη κακοκαιρία.