Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Ρόδο το μεσημέρι της Κυριακής (17/05), με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα καταγράφηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Αφάντου, με το ένα αυτοκίνητο, το οποίο κατευθυνόταν προς Λίνδο, να πέφτει πάνω σε άλλο όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο οδόστρωμα, διαλύθηκε σε κομμάτια.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε μητέρα και κόρη, χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες του δεύτερου ΙΧ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.

Πηγή: Dimokratiki , rodiaki