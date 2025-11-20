Πριν από μία εβδομάδα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου «γάζωσαν» το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, δέχθηκε 14 πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Ακόμα οι δράστες άφησαν στην κεντρική είσοδο μαύρο στεφάνι που ερμηνεύεται από τις αρχές ως μήνυμα ωμής απειλής. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ωστόσο οι διάτρητες τζαμαρίες από τις σφαίρες προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές.

Χθες ο 50χρονος επιχειρηματίας επανήλθε με κατάθεση στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, υπέβαλε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας για να λάβει αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας και όρισε επισήμως ως συνηγόρους τους κ.κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη και Στυλιανό Κιουρτζή, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

Τι κατέθεσε εκ νέου ο 50χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στη νεότερη κατάθεσή του δεν εισέφερε πρόσθετα στοιχεία που να μεταβάλλουν το ερευνητικό πλαίσιο και ο ίδιος δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει με απόλυτη βεβαιότητα ποιος τέλεσε το αδίκημα σε βάρος του. Η κατάθεση λειτουργεί συμπληρωματικά στη χαρτογράφηση των περιστατικών και αφήνει κεντρικό βάρος στις εξειδικευμένες αναλύσεις που εκκρεμούν από τα εργαστήρια και στα τεχνικά ευρήματα από τον χώρο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αποστείλει το υλικό για βαλλιστική και βιολογική επεξεργασία, ενώ αξιολογούνται οι πρώτες εκτιμήσεις από τους πραγματογνώμονες.

Τα πρώτα τεχνικά ευρήματα από τον τόπο

Η αποτύπωση του χώρου δείχνει ότι οι βολές είχαν κατεύθυνση προς τους βασικούς χώρους διημέρευσης στο ισόγειο. Συλλέχθηκαν δεκατέσσερις κάλυκες και θραύσματα βολίδων που έχουν διαβιβαστεί για βαλλιστική συγκριτική εξέταση, ενώ το στεφάνι ερευνάται για βιολογικό υλικό και αποτυπώματα. Το εύρημα εκτιμάται ως σαφές μήνυμα απειλής και οι αρχές σταθμίζουν ενδεχόμενα κίνητρα από τον επαγγελματικό ή τον προσωπικό κύκλο καθώς και παλαιότερες αναφορές για απειλές που είχαν τεθεί υπόψη των υπηρεσιών.

Ψηφιακά ίχνη και χαρτογράφηση κινήσεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκτηση και ανάλυση οπτικού υλικού από περιμετρικές κάμερες σε κατοικίες και επιχειρήσεις και η διασταύρωση με δεδομένα κίνησης για το κρίσιμο χρονικό παράθυρο, με στόχο την ανασύσταση των διαδρομών προσέγγισης και διαφυγής και τον εντοπισμό οχημάτων ή ατόμων με ασυνήθιστη παρουσία. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί διαδικασία άρσης απορρήτου επικοινωνιών για τη χαρτογράφηση συσκευών που λειτούργησαν στην ευρύτερη περιοχή.

