Τραγική κατάληξη είχε η πρωινή έξοδος μιας 82χρονης γυναίκας στην πόλη της Ρόδου το πρωί του Σαββάτου (4/7). Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τις αγορές της, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα. Το χτύπημα ήταν σφοδρό, με αποτέλεσμα η 82χρονη να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Κινητοποίηση και μάχη στα επείγοντα

Στον χώρο της λαϊκής αγοράς επικράτησε αμέσως μεγάλη αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να ειδοποιούν τις Αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα, μεταφέροντάς τη εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εισήγαγε αμέσως την ηλικιωμένη στα επείγοντα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσει την κατάστασή της. Δυστυχώς, όμως, τα τραύματά της ήταν εξαιρετικά σοβαρά και η 82χρονη άφησε την τελευταία της πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Στο σημείο της παράσυρσης μετέβησαν δυνάμεις της Αστυνομίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να συλλέξουν τις πρώτες μαρτυρίες από τους πωλητές και τους καταναλωτές που ήταν παρόντες στο συμβάν. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Ρόδου.