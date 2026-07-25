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Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό άνδρα 28 ετών, σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 25 Ιουλίου.

Το περιστατικό συνέβη στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ρόδου – Καλλιθέας.

Ο 28χρονος φαίνεται να οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το cretaone.gr, o νεαρός άνδρας βρισκόταν στη Ρόδο για εργασία σε τουριστική επιχείρηση.

Το τμήμα Τροχαίας της Ρόδου έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.