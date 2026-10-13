Μια ακαριαία αντίδραση φέρεται να στοίχισε τη ζωή σε έναν 38χρονο τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Ο άτυχος άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαΐνης που υπολογίζεται σε περίπου 10 γραμμάρια, όταν είδε ένα περιπολικό, ενώ βρισκόταν μαζί με φίλο του.

Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ελάχιστα λεπτά αργότερα ο άνδρας κατέρρευσε. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είχε προηγηθεί κανένας αστυνομικός έλεγχος ή προσπάθεια σύλληψης, παρά μόνο η απλή διέλευση του οχήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Η μαρτυρία για τα κρίσιμα λεπτά

Τα όσα εκτυλίχθηκαν εκείνα τα κρίσιμα λεπτά έγιναν γνωστά κυρίως μέσα από την κατάθεση του φίλου του, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, ο 38χρονος τρόμαξε βλέποντας το όχημα και σε μια κίνηση πανικού κατάπιε τα ναρκωτικά. Η επιδείνωση της υγείας του ήταν ραγδαία, αφού σχεδόν αμέσως έπεσε στο έδαφος έχοντας σπασμούς, γεγονός που οδήγησε τον φίλο του να καλέσει ασθενοφόρο.

Η διακομιδή που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ

Δυστυχώς, η μάχη με τον χρόνο χάθηκε κατά τη διακομιδή. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 38χρονο, όμως ο ίδιος εξέπνευσε καθ’ οδόν και δεν κατάφερε να φτάσει ζωντανός στο νοσοκομείο. Στις 2:28 τα ξημερώματα, οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να καταγραφούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

Αναμένονται οι τοξικολογικές

Πλέον, οι οριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένονται από τις εργαστηριακές αναλύσεις. Έχει ήδη παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα ευρήματα της οποίας θα κρίνουν αν η κατάληξη του 38χρονου οφείλεται αποκλειστικά στην κατάποση της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, διασταυρώνοντας έτσι επιστημονικά τη μαρτυρία του φίλου του.

Μέχρι την επίσημη έκδοση των αποτελεσμάτων, η υπόθεση διερευνάται τυπικά ως αιφνίδιος θάνατος.

Πηγή: dimokratiki