Η κακοκαιρία έχει πλήξει σοβαρά τη Ρόδο με τις τελευταίες πληροφόριες να κάνουν λόγο για έναν νεκρό άνδρα στον οικισμό Στεγνά.

Ο άτυχος άνδρας ήταν 25 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας.

Βίντεο από τη στιγμή που όχημα παρασύρεται από τον χείμαρρο:

Την ίδια ώρα συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Σε ένα από αυτά βρισκόταν ο νεαρός, ο οποίος δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Στην περιοχή μεταβαίνει ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Κολιάδης.

Βίντεο από τα αυτοκίνητα που κατέληξαν στη θάλασσα:

Εκκενώνεται οικισμός στην Εύβοια – Υπερχείλισε ποταμός

Λόγω υπερχείλισης ποταμού στην περιοχή του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια, σήμερα 14 Οκτωβρίου 2026, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 12:14 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στον οικισμό Μακρυκάπα, με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά Εύβοιας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Η Εύβοια βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χείμαρρους ενώ έχουν υπερχειλίσει ποταμοί.

Βίντεο από το χάος που επικρατεί στην Μακρυκάπα Εύβοιας: