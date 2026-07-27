Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρόδο, το απόγευμα του Σαββάτου (25/07), όταν ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Ιαλυσό.

Το συμβάν πραγματοποιήθηκε όταν το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε βίαια σε τοιχίο.

Η πρόσκρουση στην οδό Αργοναυτών

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:45 επί της οδού Αργοναυτών στην Ιαλυσό.

Ο 62χρονος οδηγός κινούνταν με το δίκυκλό του όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοιχίο στην άκρη του δρόμου.

Μάχη στο Νοσοκομείο Ρόδου και έρευνες της Τροχαίας

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 62χρονο και τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Την προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Σύμφωνα με την Ροδιακή, το νέο αυτό τροχαίο δυστύχημα έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, ενισχύοντας τις ανησυχίες τοπικών φορέων και κατοίκων για την οδική ασφάλεια στο νησί.