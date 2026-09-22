Πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την παροχή βοήθειας σε Ιταλούς περιπατητές, σε περιοχή κοντά στα Σιάννα της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr, οι Αρχές είχαν δεχθεί νωρίτερα κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο μετέβη πυροσβέστης από την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να συνδράμει τους περιπατητές.

Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει το σημείο και να τους παράσχει βοήθεια, ο πυροσβέστης φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τον εντόπισε αρχικά drone που πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή.