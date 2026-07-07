Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στην Ρόδο τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Ιουλίου, με έναν νεαρό Τσέχο ποδοσφαιριστή, τον Ντέιβιντ Γέραμπεκ να χάνει τη ζωή του.

Ο 19χρονος αθλητής της τσέχικης ομάδας, Αρτίς Μπρνο, βρισκόταν στη Ρόδο για διακοπές με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, η οποία είναι φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026».

Το πρωί, όπως συνήθιζε, ο 19χρονος Ντέιβιντ, βγήκε για τζόκινγκ σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού του Αφάντου, όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι. Ο 19χρονος διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τον νεαρό ποδοσφαιριστή συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Το συγκινητικό αντίο της κοπέλας του 19χρονου

«Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι», έγραψε η Πάβλα για τον αιφνίδιο θάνατο του ποδοσφαιριστή και αγοριού της.

Η κοπέλα του έχει αναρτήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ευτυχισμένες στιγμές από τις διακοπές τους στο νησί. Τουλάχιστον εδώ και μια εβδομάδα βρισκόταν το ζευγάρι στη Ρόδο, πριν οι καλοκαιρινές διακοπές τους μετατραπούν σε εφιάλτη.

Δείτε βίντεο από χαρούμενες στιγμές του ζευγαριού στη Ρόδο πριν την τραγωδία:

Ανάρτηση της συντρόφου του ποδοσφαιριστή μόλις έφυγαν από Τσεχία με προορισμό το νησί της Ελλάδας:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlína Ella (@pajaa.pavlickova)

Δείτε αναρτήσεις από τις διακοπές του ζευγαριού στη Ρόδο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlína Ella (@pajaa.pavlickova)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlína Ella (@pajaa.pavlickova)

Τον αποχαιρέτησε η ποδοσφαιρική ομάδα Αρτίς Μπρνο

Η ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία ανήκε ανέβασε στο Instagram ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Δείτε την ανάρτηση: