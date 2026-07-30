Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Ψίνθο της Ρόδου, στο οποίο διακρίνονται δύο γαϊδουράκια δεμένα στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος την ώρα που αυτό κινείται στον δρόμο.

Στο οπτικό υλικό, τα δύο ζώα φαίνεται να ακολουθούν με δυσκολία το όχημα, να αντιστέκονται στην κίνησή του και να δείχνουν εμφανή σημάδια δυσφορίας. Το περιστατικό κατεγράφη από κάτοικο της περιοχής και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε μέσω της σελίδας του Κυνοκομείου Ρόδου, προκαλώντας έντονο κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατακραυγή και έκκληση για παρέμβαση των Αρχών

Πλήθος πολιτών καταδικάζει τον τρόπο μεταφοράς των ζώων, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη νομοθεσία για την προστασία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια στο βίντεο, ενώ φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί τόσο τα στοιχεία του οδηγού, όσο και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Το υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την εξακρίβωση των περιστατικών και τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας των δύο ζώων.

Στο επίκεντρο η ευζωία των ζώων

Παράλληλα, οι πολίτες ζητούν να διαπιστωθεί άμεσα εάν τα γαϊδουράκια υπέστησαν τραυματισμό ή οποιαδήποτε μορφή κακομεταχείρισης, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, εφόσον προκύψουν ευθύνες.

Το συμβάν φέρνει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας των ζώων και της ανάγκης για έγκαιρη καταγγελία παρόμοιων περιστατικών, με στόχο την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.