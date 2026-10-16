Την άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από την κακοκαιρία της 14ης Οκτωβρίου, την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, καθώς και τη χρηματοδότηση κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων υποδομής από τα έσοδα του Τέλους Ανθεκτικότητας αιτείται η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου.

Στη σχετική επιστολή που απέστειλε προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς και προς τους βουλευτές της Δωδεκανήσου, η Ένωση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, εστιάζοντας στο γεγονός ότι το νησί συνεχίζει να φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περισσότερους από 150.000 επισκέπτες.

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί την εξάμηνη αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις πληγείσες μονάδες, την παροχή άμεσων επιχορηγήσεων, αλλά και τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού επιστροφής σημαντικού μέρους του Τέλους Ανθεκτικότητας στις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, η Ένωση προειδοποιεί ότι οι χρόνιες ελλείψεις στις υποδομές σε συνδυασμό με τις συνεχείς οικονομικές επιβαρύνσεις θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του προορισμού.

Η επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Βουλευτή,

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη Ρόδο στις 14 Οκτωβρίου 2026 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού, μεταξύ των οποίων και σε ξενοδοχειακές μονάδες που εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε λειτουργία.

Η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το νησί φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περισσότερους από 150.000 επισκέπτες. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων και της ομαλής παροχής υπηρεσιών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη διατήρηση της εικόνας, της αξιοπιστίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του προορισμού.

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου ζητά την ενεργοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης των πληγεισών επιχειρήσεων, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές, να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Με δεδομένο ότι η Ρόδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας και σημαντικό πυλώνα δημιουργίας εισοδήματος, απασχόλησης και δημοσίων εσόδων, θεωρούμε ότι η στήριξή της συνιστά ζήτημα ευρύτερης στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε την παρέμβασή σας για την προώθηση των ακόλουθων μέτρων:

1.Άμεση στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων.

Ζητούμε την άμεση καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, την επίσπευση των διαδικασιών κρατικής αρωγής και την ενεργοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων επιχορήγησης για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και υποδομές.

Παράλληλα, ζητούμε την αναστολή για έξι μήνες των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των αποδεδειγμένα πληγεισών επιχειρήσεων, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας και διατήρησης της απασχόλησης.

2. Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ρόδου.

Επανερχόμαστε στο πάγιο αίτημα της Ένωσής μας για επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, η οποία ήταν από τα πρώτα νησιά που εξαιρέθηκαν από το σχετικό καθεστώς, παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως νησιωτικής και παραμεθόριας περιοχής και εξωτερικού συνόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική στη σημερινή συγκυρία, υπό το βάρος των αυξανόμενων λειτουργικών δαπανών, του κόστους μεταφορών και προμηθειών, αλλά και των πρόσθετων επενδύσεων που απαιτεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας οφείλει να αποτυπώνεται σε ουσιαστικά μέτρα που αντισταθμίζουν τα μόνιμα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των νησιωτικών επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ αποτελεί κρίσιμο μέτρο φορολογικής δικαιοσύνης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ρόδου έναντι ανταγωνιστικών διεθνών προορισμών, οι οποίοι λειτουργούν με ευνοϊκότερο φορολογικό και λειτουργικό κόστος.

3. Έργα υποδομής και ανθεκτικότητας – Ανταποδοτικότητα και εξορθολογισμός του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση

Η πρόσφατη κακοκαιρία ανέδειξε με τον πλέον σαφή τρόπο υφιστάμενα κενά και αδυναμίες στις υποδομές του νησιού, καθώς και την ανάγκη να επιταχυνθούν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και συνολικής θωράκισης της Ρόδου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα με τα άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και τα αναγκαία φορολογικά μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του νησιού, απαιτείται και ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός πρόληψης και ανθεκτικότητας που θα περιορίσει αντίστοιχους κινδύνους στο μέλλον.

Ζητούμε να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, με βάση επικαιροποιημένες μελέτες, καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο και στις λοιπές υποδομές που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του προορισμού. Η ανθεκτικότητα της Ρόδου απέναντι στην κλιματική κρίση απαιτεί συντονισμό, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και εξασφαλισμένους πόρους, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Ακριβώς γι’ αυτό, τα έργα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα χρηματοδότησης από τους πόρους του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, το οποίο θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και επιβαρύνει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του νησιού. Είναι εύλογο οι προορισμοί, όπως η Ρόδος, που συνεισφέρουν σημαντικά στα έσοδα του συγκεκριμένου τέλους να έχουν ουσιαστικό όφελος από την αξιοποίησή του, μέσω έργων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών υποδομών και προστατεύουν τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ζητούμε, συνεπώς, να θεσμοθετηθεί σαφής και διαφανής μηχανισμός απόδοσης σημαντικού μέρους των εσόδων, μέσω ειδικού λογαριασμού, στους Δήμους και τις Περιφέρειες όπου εισπράττεται το τέλος, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, έργων αναβάθμισης υποδομών και λοιπών παρεμβάσεων που ενισχύουν την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος, καθώς και αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών, και με δημόσια λογοδοσία για τη χρήση τους.

Επιπλέον, θεωρούμε αναγκαία τη συμμετοχή της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στον σχεδιασμό και την ιεράρχηση των σχετικών παρεμβάσεων, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς.

Η ανθεκτικότητα των τουριστικών προορισμών δεν μπορεί να παραμένει μια γενική δημοσιονομική επιδίωξη. Πρέπει να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα έργα, με μετρήσιμο αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες που χρηματοδοτούν το σχετικό τέλος.

Η διασφάλιση αυτής της ανταποδοτικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση και την κοινωνική αποδοχή του μέτρου. Ταυτόχρονα, καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία μια συνολική επανεξέταση της δομής και της λειτουργίας του.

Ειδικότερα, ζητούμε την επανεξέταση και τον εξορθολογισμό του συγκεκριμένου τέλους, το οποίο επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ξενοδοχειακού προϊόντος. Η χρηματοδότηση της πρόληψης και της αποκατάστασης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική επιβάρυνση ενός μόνο κλάδου. Το σχετικό κόστος πρέπει να κατανέμεται ισόρροπα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με σαφή ανταποδοτικότητα για τους προορισμούς που το χρηματοδοτούν και με διαφάνεια ως προς τη χρήση των σχετικών πόρων.

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του νησιού δεν εξαρτάται μόνο από τις ιδιωτικές επενδύσεις και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και από την ύπαρξη ενός δίκαιου φορολογικού πλαισίου, επαρκών δημόσιων υποδομών και αποτελεσματικών πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική κρίση.

Η κακοκαιρία της 14ης Οκτωβρίου υπενθύμισε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ζητήματα που συζητούνται εδώ και χρόνια δεν μπορούν πλέον να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Απαιτούν συγκεκριμένες αποφάσεις, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις.

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ζημιών και η επαναφορά της ομαλότητας. Είναι η διασφάλιση ότι η Ρόδος θα παραμείνει ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός διεθνής προορισμός τα επόμενα χρόνια.

Η συσσώρευση φορολογικών επιβαρύνσεων, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι αυξανόμενες απαιτήσεις προσαρμογής στην κλιματική κρίση και οι ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και υπονομεύουν τη θέση του νησιού σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Γι’ αυτό και η στήριξη της Ρόδου δεν αποτελεί απλώς ανταπόκριση σε μια έκτακτη συγκυρία. Αποτελεί επένδυση στην ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διατήρηση της σημαντικής συμβολής του νησιού στην απασχόληση, τον τουρισμό και την εθνική οικονομία.

Ζητούμε την άμεση συνδρομή σας για την προώθηση των παραπάνω μέτρων, καθώς και τον συντονισμό των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πληγεισών επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και τη συνδρομή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία και περαιτέρω τεκμηρίωση των προτάσεών μας».

Πηγή: tornosnews