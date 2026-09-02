Σε συλλήψεις δύο γονέων, ενός 31χρονου και μιας 35χρονης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, έπειτα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία τους στην Ιαλυσό.

Η παρέμβαση του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, η οποία έλαβε χώρα παρουσία δικαστικού επιμελητή, προκλήθηκε μετά από σχετικές καταγγελίες που έφτασαν στις αρχές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και των δύο ανήλικων τέκνων τους.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε εικόνα σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης, η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της απλής ακαταστασίας.

Οι συνθήκες στον χώρο κρίθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα, την υγεία, αλλά και τη ζωή των εμπλεκομένων, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: dimokratiki